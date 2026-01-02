Vande Bharat Sleeper Train: वंदे भारत में सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर, ट्रेन में सफर करने वालों को मिलेगी ये खास सुविधा

Edited By Radhika, Updated: 02 Jan, 2026 03:39 PM

Vande Bharat Sleeper Train: नए साल के पहले दिन रेल यात्रियों को एक बड़ा तोहफा मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि कोलकाता और गुवाहाटी के बीच यह ट्रेन चलाई जाएगी। पीएम मोदी इसे हरी झंडी देंगे। यह ट्रेन कई मायनों में बेहतर होने वाली है। इसी के साथ इसमें आपको खाने की खास सुविधा भी मिलने वाली है और इसका किराया भी मिडिल क्लास आदमी की जेब को देखकर ही निर्धारित किया गया है।

बस इतना होगा किराया

रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस ट्रेन का किराया मिडिल क्लास की जेब को ध्यान में रखकर तय किया गया है। जहां गुवाहाटी-कोलकाता की हवाई टिकट 6 से 8 हजार रुपये की पड़ती है, वहीं वंदे भारत स्लीपर में यात्रा काफी सस्ती होगी। ट्रेन की रेट लिस्ट इस प्रकार है-

थर्ड एसी (3AC): ₹2,300 (खाने के साथ)

सेकंड एसी (2AC): ₹3,000 के करीब

फर्स्ट एसी (1AC): ₹3,600 के करीब

खाने में दिखेगा स्थानीय स्वाद

यात्रियों के अनुभव को यादगार बनाने के लिए रेलवे ने मेन्यू पर विशेष ध्यान दिया है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गुवाहाटी से चलने वाली ट्रेन में पारंपरिक असमिया भोजन परोसा जाएगा, जबकि कोलकाता से प्रस्थान करने वाली ट्रेन में यात्रियों को स्वादिष्ट बंगाली व्यंजन मिलेंगे।

180 किमी/घंटा की डिजाइन स्पीड

यह स्लीपर ट्रेन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है: