1000₹/Month, 11 Crore Future: बच्चों के लिए बेस्ट प्लान: माता-पिता हर महीने इस स्कीम में 1,000 रुपये डालें, इतने साल बाद बनेंगे 11.57 करोड़

₹1000 per month becomes ₹11 crore: हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों को कभी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इस सपने को सच करने के लिए सरकार की NPS वात्सल्य योजना एक बेहतरीन जरिया बनी है। इसमें आप अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से ही निवेश शुरू कर सकते हैं, जो आगे चलकर करोड़ों का फंड बन सकता है।

₹1000 महीना कैसे बनेगा ₹11.57 करोड़?

सुनने में यह आंकड़ा जादुई लग सकता है, लेकिन यह कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि ब्याज) की ताकत है।

कंपाउंडिंग का जादू कैसे चलता है?

कंपाउंडिंग का सीधा मतलब है 'ब्याज पर भी ब्याज' मिलना। शुरुआत में जब आप पैसा जमा करते हैं, तो मुनाफा कम दिखता है। लेकिन 20 से 25 साल बीतने के बाद, जमा हुई बड़ी राशि पर मिलने वाला ब्याज बहुत तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि आपका मामूली सा निवेश अंत में करोड़ों के विशाल फंड में बदल जाता है।

योजना के मुख्य नियम

NPS वात्सल्य सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखने वाली योजना है: