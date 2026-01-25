Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | संगीत जगत से आई बुरी खबर: इस जाने माने Music Composer और Singer ने दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबा 'Ollywood'

संगीत जगत से आई बुरी खबर: इस जाने माने Music Composer और Singer ने दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबा 'Ollywood'

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 01:53 PM

odia music composer abhijit majumdar dies

ओडिशा के मशहूर संगीतकार और गायक अभिजीत मजूमदार अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार 25 जनवरी 2026 की सुबह भुवनेश्वर के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 54 वर्षीय मजूमदार पिछले कई महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन...

Abhijit Majumdar Dies: ओडिशा के मशहूर संगीतकार और गायक अभिजीत मजूमदार अब हमारे बीच नहीं रहे। रविवार 25 जनवरी 2026 की सुबह भुवनेश्वर के एम्स (AIIMS) अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 54 वर्षीय मजूमदार पिछले कई महीनों से गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे। उनके निधन की खबर से ओडिया फिल्म इंडस्ट्री (Ollywood) और उनके लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर दौड़ गई है।

PunjabKesari

स्वास्थ्य से लंबी और कठिन जंग

अभिजीत मजूमदार की सेहत 2025 के अंत से ही खराब चल रही थी। सितंबर 2025 में हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। वह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (तंत्रिका तंत्र की बीमारी), गंभीर निमोनिया, ब्लड इन्फेक्शन (सेप्सिस), लिवर की पुरानी समस्याओं और हाई ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों से एक साथ लड़ रहे थे। जनवरी की शुरुआत में उनकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ था लेकिन 23 जनवरी को उन्हें एक नया संक्रमण हुआ जिससे उन्हें सेप्टिक शॉक (Septic Shock) लग गया। रविवार सुबह उन्हें दिल का दौरा (Cardiac Arrest) पड़ा और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका।

PunjabKesari

30 साल का शानदार सफर: 700 से ज्यादा गाने

कटक में जन्मे अभिजीत मजूमदार ने 1991 में अपने संगीत के सफर की शुरुआत की थी। पिछले तीन दशकों में उन्होंने ओडिया फिल्मों, एलबम और संबलपुरी प्रोजेक्ट्स के लिए 700 से ज्यादा गानों की रचना की। उनके गानों में ओडिया संस्कृति की खुशबू और भावनाओं की गहराई होती थी जिसके कारण वह हर उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय थे। उन्हें ओडिशा के सबसे प्रभावशाली संगीतकारों में गिना जाता था।

PunjabKesari

भावपूर्ण विदाई और श्रद्धांजलि

मजूमदार के निधन पर ओडिशा के मुख्यमंत्री ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे संगीत और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। उनके पीछे उनकी पत्नी रंजीता मजूमदार और एक बेटा है। सोशल मीडिया पर प्रशंसक उन्हें "संगीत का स्तंभ" और "मधुर धुनों का राजा" कहकर याद कर रहे हैं। उनका जाना ओडिया संगीत के एक गौरवशाली युग का अंत है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!