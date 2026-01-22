Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Pension rules change: मध्य प्रदेश में पेंशन नियम में बड़ा बदलाव, अब बेटी को भी मिलेगा अधिकार

Pension rules change: मध्य प्रदेश में पेंशन नियम में बड़ा बदलाव, अब बेटी को भी मिलेगा अधिकार

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 12:20 PM

pension rules in madhya pradesh now daughters will also get rights

मध्य प्रदेश सरकार पेंशन नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद अब बेटियों को माता-पिता की पेंशन में अधिकार मिलेगा। यह नियम 01 अप्रैल 2026 से प्रदेशभर में प्रभावी होंगे। प्रस्ताव तैयार होने के बाद अब इसे कैबिनेट की...

नेशनल डेस्क:  मध्य प्रदेश सरकार पेंशन नियमों में बड़े बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद अब बेटियों को माता-पिता की पेंशन में अधिकार मिलेगा। यह नियम 01 अप्रैल 2026 से प्रदेशभर में प्रभावी होंगे। प्रस्ताव तैयार होने के बाद अब इसे कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है।

नए नियमों के अनुसार, अगर घर में बेटा भी है लेकिन बेटी उससे बड़ी है, तो परिवार पेंशन की पात्रता बड़ी बेटी को होगी। इसके अलावा, अविवाहित पुत्री, विधवा या तलाकशुदा पुत्री को भी आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। साथ ही, पूरी तरह से आजीविका कमाने में असमर्थ दिव्यांग पुत्र, पुत्री या भाई-बहन को भी पेंशन का लाभ मिलेगा।

अव्यस्क बच्चों को पेंशन का लाभ
पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी को जीवनभर पेंशन मिलती है। ओल्ड पेंशन स्कीम में यह अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत होती है, जबकि एनपीएस और यूपीएस स्कीम में अलग-अलग आधार पर पेंशन तय होती है। परिवार पेंशन का लाभ कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को मिलता है। यदि पति और पत्नी दोनों का निधन हो जाता है, तो अव्यस्क बच्चों को पेंशन का अधिकार मिलेगा।

नए नियमों के लागू होने से पेंशन का अधिकार और अधिक समान रूप से परिवार के सभी योग्य सदस्यों तक पहुँच सकेगा। 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!