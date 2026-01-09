Main Menu

8th Pay Commission: 69 लाख पेंशनर्स की चांदी! अब सरकार नहीं वसूलेगी एक भी पैसा, जारी हुआ नया 'No Recovery' आदेश

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आहट के बीच पेंशनभोगियों और उनके परिवारों को मानसिक और आर्थिक तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए नियमों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक यदि सरकारी चूक या गणना की गलती की वजह से किसी पेंशनभोगी को अधिक राशि का भुगतान हो गया है, तो अब उससे उस पैसे की रिकवरी (वापसी) नहीं की जाएगी।

प्रमुख बदलाव और राहत की बातें

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बैंक या विभाग की गलती का खामियाजा बुजुर्ग पेंशनभोगियों को नहीं भुगतना पड़ेगा। पुरानी पेंशन रिकवरी की व्यवस्था अब खत्म होगी। अब पेंशन भुगतान आदेश (PPO) का लेनदेन केवल केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) के माध्यम से ही होगा। बैंक सीधे विभागों को दस्तावेज़ नहीं भेज पाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद परिजनों को अब कागजी औपचारिकताओं के लिए भटकना नहीं होगा। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित डिजिटल प्रक्रिया (CPPC) का पालन करें ताकि फैमिली पेंशन तुरंत शुरू हो सके। नियमों का उल्लंघन करने वाले बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। सरकार अब हर केस की रियल-टाइम ट्रैकिंग करेगी।

