Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | LPG Cylinder New Rule: रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब आधार कार्ड के ब‍िना नहीं म‍िलेगा LPG स‍िलेंडर, जानें बुक‍िंग के नए न‍ियम

LPG Cylinder New Rule: रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब आधार कार्ड के ब‍िना नहीं म‍िलेगा LPG स‍िलेंडर, जानें बुक‍िंग के नए न‍ियम

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 09:29 AM

lpg e kyc digital identity biometric verification aadhaar facerd aadhar card

अपनी रसोई के बजट को लेकर फिक्रमंद रहने वाले आम आदमी के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आप चाहते हैं कि आपके गैस सिलेंडर की सब्सिडी बिना किसी रुकावट के सीधे बैंक खाते में आती रहे, तो अब आपको अपनी 'डिजिटल पहचान' पुख्ता करनी होगी। सरकार ने साफ़ कर दिया है कि...

नई दिल्ली: रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गैस सब्सिडी और सिलेंडर बुकिंग का लाभ उठाने के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया है, ताकि फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके और सही लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंच सके। हालांकि, इस प्रक्रिया को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के जरिए ही कुछ आसान स्टेप्स में महज 2 मिनट के भीतर ई-केवाईसी पूरा कर सकते हैं। आगे जानिए इसका पूरा तरीका और जरूरी जानकारी। 

-सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है: बिचौलियों का खेल खत्म करना और असली हकदार तक उसका फायदा पहुंचाना।

क्यों पड़ी इसकी जरूरत? (सरकार का मास्टरप्लान)

प्रशासन ने यह सख्ती किसी को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए की है। इसके पीछे तीन मुख्य वजहें हैं:

और ये भी पढ़े

  • फर्जी खातों का सफाया: एक ही आईडी पर चल रहे कई अवैध कनेक्शनों को सिस्टम से बाहर करना।

  • कालाबाजारी पर ताला: सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और बाजार में ऊंचे दामों पर बिक्री को रोकना।

  • हकदार को मिले लाभ: यह सुनिश्चित करना कि सरकार का पैसा किसी गलत जेब में न जाकर सीधे असली उपभोक्ता के खाते में जाए।

एजेंसी जाने की झंझट खत्म: अब आपके फोन में है समाधान

अच्छी बात यह है कि केवाईसी के लिए आपको लंबी कतारों में लगने की जरूरत नहीं है। आप अपने सोफे पर बैठकर मोबाइल के जरिए यह काम चुटकियों में कर सकते हैं:

  1. ऑफिशियल ऐप: अपनी गैस कंपनी (इण्डेन, एचपी या भारत गैस) का ऐप प्ले-स्टोर से डाउनलोड करें।

  2. साइन-इन: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग-इन करें।

  3. फेस ऑथेंटिकेशन: ऐप में 'e-KYC' विकल्प चुनें। इसके लिए आपको 'Aadhaar FaceRD' ऐप की भी जरूरत पड़ेगी, जो चेहरे को स्कैन कर आपकी पहचान सत्यापित करेगा।

  4. प्रक्रिया पूरी: स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए चेहरा स्कैन करें और आपका डेटा अपडेट हो जाएगा।

चेकलिस्ट: काम शुरू करने से पहले ये चीजें रखें पास

प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के लिए ये दस्तावेज तैयार रखें:

  • आपका आधार कार्ड

  • गैस डायरी पर लिखा कंज्यूमर नंबर

  • गैस एजेंसी का नाम और आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

  • बैंक खाते की जानकारी।

    विशेष नोट: ध्यान रहे कि यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है। अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी इसके लिए पैसों की मांग करती है, तो वह पूरी तरह अवैध है। ऐसी स्थिति में तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!