झूठे आरोप से गुमराह हुई पुणे पुलिस, महिला ने खुद कबूला – कूरियर एजेंट रेप केस था फर्जी

National Desk : महाराष्ट्र के पुणे जिले में कथित रेप केस ने नया मोड़ ले लिया है। कोंधवा इलाके में एक 22 वर्षीय आईटी पेशेवर महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत को लेकर पुलिस आयुक्त (सीपी) अमितेश कुमार ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि महिला ने झूठा आरोप लगाया था, जिससे पुणे पुलिस को गुमराह किया गया।

सीपी का बयान -“पुणे को बदनाम करने की साजिश”

पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा, "महिला की शिकायत पूरी तरह से झूठी पाई गई है। इससे न केवल पुलिस की कार्यप्रणाली को गुमराह किया गया, बल्कि पुणे जैसे सुरक्षित शहर की छवि को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है।"उन्होंने यह भी कहा कि, “इस घटना के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि पुणे महिलाओं के लिए असुरक्षित है, जबकि हकीकत इसके ठीक विपरीत है।”

Maharashtra | On alleged rape case of a 22-year old data scientist in Pune by an unidentified man posing as a delivery agent, Pune CP Amitesh Kumar says, "It was found that the woman had filed a false complaint. Her complaint misled the Pune Police."



