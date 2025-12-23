63 वर्षीय बीजेपी नेता ने की 45 साल की कांग्रेस नेत्री से शादी, दो अन्य महिलाओं ने भी खुद को बताया पहली पत्नी

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने हाल ही में 45 वर्षीय महिला कांग्रेस नेता पल्लवी सक्सेना से विवाह किया। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दो अन्य महिलाओं ने खुद को दीपक की पत्नी बताकर...

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने हाल ही में 45 वर्षीय महिला कांग्रेस नेता पल्लवी सक्सेना से विवाह किया। इस शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही दो अन्य महिलाओं ने खुद को दीपक की पत्नी बताकर विवाद खड़ा कर दिया।

“हमारा परिवार परेशान है”

पल्लवी सक्सेना ने मीडिया से साझा किया कि उन्हें और उनके परिवार को इस अचानक उठे विवाद से गहरा झटका लगा। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी निजी जिंदगी सार्वजनिक बहस का विषय बनेगी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि दीपक जोशी ने अपनी पहली पत्नी विजया दीदी के निधन (2021) के बाद ही उनसे विवाह किया। पल्लवी के अनुसार, वे दीपक की वैध पत्नी हैं और किसी अन्य महिला का दावा असत्य है।

विवादित दावों का खंडन

पल्लवी ने शिखा मित्रा और नम्रता जोशी के दावों को विरोधाभासी बताया। उन्होंने कहा कि शिखा 2016 में शादी का दावा करती हैं, जबकि उस समय दीपक की पहली पत्नी जीवित थीं। उन्होंने यह भी बताया कि 2018-19 में शिखा के पति गौतम मित्रा उनके जीवन में मौजूद थे।

नम्रता जोशी के मामले में पल्लवी ने कहा कि तलाक का मामला अदालत में लंबित है और वह फरार हैं। उन्हें IT एक्ट के तहत वारंट भी जारी किया गया है। पल्लवी ने अश्लील टिप्पणियों और तस्वीरों के वायरल होने के खिलाफ पुलिस और साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है।

कैसे शुरू हुई यह शादी

पल्लवी ने बताया कि उन्होंने दीपक से इस साल फरवरी में मुलाकात की थी। रिश्ते का निर्णय दोनों परिवारों की सहमति से लिया गया। जोशी परिवार के वरिष्ठ सदस्यों ने उनके घर विवाह प्रस्ताव लेकर आए, जिसे पल्लवी के पिता गुलाबचंद तामोट ने स्वीकार किया।

पारंपरिक रस्में हल्दी और मेहंदी के साथ संपन्न हुईं और 4 दिसंबर को आर्य समाज मंदिर में विवाह हुआ, जिसमें करीबी रिश्तेदार और मित्र मौजूद थे।

राजनीतिक पृष्ठभूमि और कनेक्शन

पल्लवी ने कहा कि वे कांग्रेस से जुड़ी हैं और उनके नेता के रूप में कमल नाथ को मानती हैं। उन्होंने बताया कि शादी के दिन कमल नाथ ने उन्हें बधाई दी और बाद में उनके जन्मदिन पर मिलने भी गईं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि दीपक से उनकी पहली मुलाकात कांग्रेस के समय नहीं हुई थी।

पल्लवी ने बताया कि शादी की तस्वीरें हटाने और अश्लील टिप्पणी करने के मामले में शिखा मित्रा ने उन्हें परेशान किया। इसके अलावा, नम्रता जोशी 6 दिसंबर को दीपक के घर पहुंची और धमकियाँ दीं, बच्चों और घरेलू स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस पर पुलिस और SP को लिखित शिकायत दी गई।

“उम्र मायने नहीं रखती, जब दिल और सोच मिलते हैं”

पल्लवी ने अपने पति को एक शांत और सम्मानपूर्ण व्यक्ति बताया। उन्होंने कहा कि दीपक ने उनके तलाक के बाद के वर्षों की भावनात्मक चुनौतियों और स्वास्थ्य समस्याओं में उनका सहारा बने। दोनों ही मधुमेह से पीड़ित हैं और बीमारी के समय एक-दूसरे के साथ खड़े रहे।

पल्लवी ने कहा कि उनका बेटा साहिब दीपक को पिता के रूप में देखता है, जबकि दीपक के बच्चे उन्हें मां के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। उन्होंने अपने समय को देवास और भोपाल में बांटने की योजना बनाई और इस विवाह को राजनीतिक मुद्दा न बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विवाद का निपटारा अदालत के माध्यम से होगा और वे शांतिपूर्ण निजी जीवन जीना चाहते हैं।