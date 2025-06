Tatkal ticket window: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर: तत्काल टिकट की झंझट का निकला इलाज...

नेशनल डेस्क: हर दिन सुबह 10 बजे लाखों रेल यात्रियों के लिए एक तनावपूर्ण मुकाबला शुरू होता है - IRCTC की तत्काल टिकट बुकिंग विंडो खुलते ही मानो पूरा देश वेबसाइट पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में साइट धीमी हो जाती है, कई बार हैंग तक कर जाती है और जब तक रिफ्रेश करते हैं, सीटें वेटिंग में जा चुकी होती हैं। यात्रियों की इस रोज़मर्रा की परेशानी पर अब एक चर्चित उद्यमी डॉ. ए. वेलुमणि ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

क्या कहा डॉ. वेलुमणि ने?

थायरोकेयर के संस्थापक और सफल कारोबारी डॉ. ए. वेलुमणि ने IRCTC की तत्काल टिकट प्रक्रिया को एक हास्य-भरे लेकिन गंभीर लहजे में “डेली ड्रामा” बताया। उन्होंने लिखा: “9:59 तक सीट्स अवेलेबल होती हैं, 10:00 बजे साइट हैंग हो जाती है, 10:03 तक सब टिकट बुक हो जाते हैं और 10:04 पर साइट फिर से स्मूथ हो जाती है।” उनका यह अंदाज आम यात्रियों के अनुभव से इतना मेल खाता है कि हजारों लोग इससे सहमति जता रहे हैं।

Shocking.

If it is true, it is betrayal. !! pic.twitter.com/bUkAXwNeTE