Rain Alert: आने वाले 4 दिनों में दिल्ली-NCR समेत इन राज्यों में पड़ेगी कड़ाके की ठंड और बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

IMD Weather Alert: उत्तर भारत आज भयंकर कोहरे और हाड़ कंपा देने वाली शीत लहर की चपेट में है। दिल्ली-एनसीआर से लेकर पंजाब और बिहार तक धुंध की घनी चादर छाई हुई है जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। जीरो विजिबिलिटी (शून्य दृश्यता) के चलते रेलगाड़ियों की रफ्तार थम गई है और कई उड़ानें प्रभावित हुई हैं। आईएमडी (IMD) के अनुसार जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है।

एयरपोर्ट और एयरलाइंस की यात्रियों को चेतावनी

घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट सहित कई एयरलाइंस ने पैसेंजर एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे घर से निकलने से पहले अपनी उड़ान का स्टेटस जरूर चेक कर लें। कोहरे के कारण लंबी दूरी की दर्जनों ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे देरी से चल रही हैं। हाईवे पर वाहन चालकों को बेहद धीमी गति और फॉग लाइट का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

पहाड़ों का हाल: चिल्ला कलां के 28 दिन और भारी बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर जारी है। घाटी में कड़ाके की ठंड यानी 'चिल्ला कलां' के 28 दिन पूरे हो चुके हैं। श्रीनगर का तापमान -4 डिग्री, जबकि शोपियां -5.6 डिग्री तक लुढ़क गया है। मनाली, कुल्लू और चंबा जैसे पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटक तो खुश हैं लेकिन स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

IMD का अलर्ट: बारिश और बर्फबारी

आईएमडी (IMD) के अनुसार एक के बाद एक तीन पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) सक्रिय हो रहे हैं, जिनका असर पूरे उत्तर-पश्चिम भारत पर पड़ेगा:

पहाड़ी राज्य (18-24 जनवरी): जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों पर बारिश और मैदानों में भारी बर्फबारी का अलर्ट है। मैदानी राज्य (22-23 जनवरी): पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश की संभावना है। पूर्वी भारत (23 जनवरी): पूर्वी यूपी, बिहार और उत्तरी राजस्थान में भी बादल बरस सकते हैं।

दिल्ली में दोहरी मार: ठंड और गंभीर प्रदूषण (AQI 428)

दिल्ली इस समय ठंड के साथ-साथ जहरीली हवा से भी जूझ रही है। शनिवार रात दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बढ़कर 428 (गंभीर श्रेणी) पर पहुँच गया। इसके चलते प्रशासन ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए GRAP का चौथा चरण लागू कर दिया है जिसके तहत डीजल ट्रकों और निर्माण कार्यों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री रहा। हालांकि 20 जनवरी तक तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी और हल्की बारिश की उम्मीद है लेकिन 23 जनवरी से शीत लहर का एक और दौर शुरू हो सकता है।

कोहरे का राज्यों पर असर (19-23 जनवरी)