Heavy Rain Alert: फिर बिगड़ेगा मौसम! इन राज्यों में भारी बारिश मचाएगी तांडव, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि का अलर्ट भी जारी

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 10:08 AM

rain takes a u turn from delhi to bhopal

Heavy Rain Alert : फरवरी की शुरुआत से पहले उत्तर और मध्य भारत के मौसम में बड़ा उलटफेर होने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी की है कि एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) सक्रिय हो रहे हैं। इसका सीधा असर दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के मौसम पर पड़ेगा। 31 जनवरी की शाम से दिल्ली में बिजली चमकने और बादलों के गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 

दिल्ली-NCR: कोहरे के बाद गरजेंगे बादल

राजधानी में शनिवार की शुरुआत घने कोहरे के साथ हो सकती है लेकिन शाम होते-होते मिजाज बदल जाएगा। 31 जनवरी की शाम से दिल्ली में बिजली चमकने और बादलों के गरजने के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। बारिश के साथ तेज बर्फीली हवाएं चलेंगी जो रविवार (1 फरवरी) तक जारी रह सकती हैं।

PunjabKesari

मध्य प्रदेश: भोपाल में धूल भरी आंधी और बारिश

एमपी के कई हिस्सों में भी मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। शनिवार और रविवार को राजधानी भोपाल में आसमान में घने बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग ने यहां धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई है।

PunjabKesari

आज का न्यूनतम तापमान 

देश के प्रमुख शहरों में आज सुबह की ठंड का स्तर कुछ ऐसा रहा:

  • दिल्ली: 10°C

  • लखनऊ: 9°C

  • पटना: 14°C

  • भोपाल: 10°C

  • जयपुर: 12°C

PunjabKesari

क्या फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड?

तापमान में उतार-चढ़ाव को लेकर मौसम विभाग ने रोलर-कोस्टर जैसी स्थिति बताई है:

  1. उत्तर-पश्चिम भारत: अगले 2 दिन तापमान स्थिर रहेगा फिर 3-5 डिग्री बढ़ेगा (राहत मिलेगी) लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद पारा फिर 2-4 डिग्री नीचे गिर जाएगा।

  2. मध्य भारत: अगले 24 घंटे में पारा 2-3 डिग्री बढ़ेगा लेकिन फिर अचानक 2-3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जाएगी।

  3. पहाड़ों का हाल: 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच हिमालयी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी (Snowfall) होने की प्रबल संभावना है जिसका असर मैदानी इलाकों की सर्दी पर पड़ेगा।

