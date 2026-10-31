'सत्ता वोटों से मिलती है परिवार की विरासत से नहीं', RP Singh ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए विपक्ष द्वारा की गई 'मॉक संसद' को राजनीतिक नौटंकी बताया है।

नई दिल्लीः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए विपक्ष द्वारा की गई 'मॉक संसद' को राजनीतिक नौटंकी बताया है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि 'मॉक संसद' की राजनीतिक नौटंकी आज देखने को मिली है और शायद साल 2029 में 'मॉक शपथ ग्रहण समारोह' भी देखने को मिले।

आज थी नकली संसद (Mock Parliament) की सियासी नौटंकी, और 2029 में शायद नकली शपथ ग्रहण समारोह (Mock Swearing-In Ceremony) का नज़ारा भी देखने को मिले! मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाती हुईं और पीछे पूरा विपक्षी गठबंधन तालियाँ बजाता हुआ! देश की सत्ता जनता के वोट से मिलती है, परिवार की विरासत से नहीं! लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद का जश्न - इतनी ही है इनकी राजनीतिक सोच! — RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) October 31, 2026

आर.पी. सिंह ने विपक्ष के राजनीतिक सपनों पर तंज कसते हुए कहा कि उस नकली शपथ ग्रहण समारोह में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंच पर प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे होते और पूरा विपक्षी गठबंधन उनके पीछे ताली बजा रहा होता।

बीजेपी प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि देश की ताकत लोगों के वोट से आती है, किसी परिवार की विरासत से नहीं। उन्होंने विपक्ष की राजनीतिक सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि लोकतंत्र के नाम पर परिवारवाद का जश्न मनाना उनकी राजनीतिक सोच की हद है।