तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला- Almont Kid सिरप में मिला खतरनाक कैमिकल, बिक्री पर लगी रोक

नेशनल डेस्क: बच्चों में एलर्जी और अस्थमा के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली सिरप 'अल्मोंट-किड' (Almont-Kid) के एक खास बैच को लेकर देशभर में हड़कंप मच गया है। CDSCO कोलकाता की लैब रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि बिहार स्थित कंपनी ‘ट्रिडस रेमेडीज’ (Tridus Remedies) द्वारा निर्मित बैच नंबर AL-24002 की दवा न केवल मिलावटी है, बल्कि बच्चों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है।

दवा में मिला घातक खतरनाक कैमिकल

जांच में पता चला है कि इस सिरप में 'इथाइलीन ग्लाइकॉल' की मात्रा तय मानकों से कहीं अधिक है। विशेषज्ञों के अनुसार यह एक औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग गाड़ियों के कूलेंट (Anti-freeze) बनाने में होता है। यह रसायन बच्चों की किडनी को पूरी तरह फेल कर सकता है और उनके तंत्रिका तंत्र यानि की Nervous System) पर घातक प्रहार करता है।

प्रशासन का सख्त एक्शन

स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सभी ड्रग इंस्पेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों से इस जहरीले बैच का स्टॉक तुरंत जब्त करें। कंपनी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना

प्रशासन ने अपील की है कि यदि आपके घर में बैच नंबर AL-24002 की 'अल्मोंट-किड' सिरप है, तो उसे तुरंत फेंक दें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। किसी भी संदिग्ध दवा की जानकारी देने के लिए विभाग ने एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया है।