IMD Weather Alert: अगले 5 दिनों तक पड़ेगी कड़ाके की ठंड, IMD ने इन राज्यों के लिए जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

29 Dec, 2025 05:41 PM

severe cold conditions will prevail for the next 5 days

देश के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। IMD के अनुसार साल के आखिरी दिनों में उत्तर भारत के 16 राज्यों में 'कोल्ड डे' और 'शीतलहर' का डबल अटैक देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के साथ नए...

नेशनल डेस्क: देश के बड़े हिस्से में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। IMD के अनुसार साल के आखिरी दिनों में उत्तर भारत के 16 राज्यों में 'कोल्ड डे' और 'शीतलहर' का डबल अटैक देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश के साथ नए साल का स्वागत होने की संभावना है।

भारत के इन हिस्सों में जारी किया रेड और ऑरेंज अलर्ट

पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक 'बेहद घना कोहरा' छाने की आशंका है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में 30 दिसंबर से शीतलहर चलने की संभावना है। झारखंड में भी अगले 24 घंटों के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड में दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेगा, जिससे धूप न निकलने के कारण कड़ाके की ठंड महसूस होगी।

पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश की संभावना

एक नए Western Disturbance के एक्टिव होने से 30 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच मौसम में बड़ा बदलाव आएगा। जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हो सकती है। 30 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हल्की बारिश के आसार हैं। 1 जनवरी को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भी बादल बरस सकते हैं। अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में 30-40kmph की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

अगले 3 दिनों तक इतना रहेगा तापमान

अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत में न्यूनतम तापमान में 3-4°C की मामूली वृद्धि होगी, लेकिन उसके तुरंत बाद अगले 4 दिनों में तापमान में फिर से 3-4°C की गिरावट आएगी। गुजरात और महाराष्ट्र में भी 2 जनवरी के बाद ठंड बढ़ने के संकेत हैं।

 

