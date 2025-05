पीएम मोदी का पाकिस्तान दौरा और पठानकोट एयरबेस हमले पर शशि थरूर ने दिया बड़ा बयान

नेशनल डेस्क : भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और PoK (पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर) में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस कार्रवाई को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सही तरीके से समझाने और समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का दौरा कर रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा की शुरुआत न्यूयॉर्क के प्रसिद्ध 9/11 स्मारक से की। यह एक भावनात्मक संदेश था, जिससे यह बताया गया कि आतंकवाद सिर्फ एक देश की समस्या नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की चुनौती है। इसे मिलकर ही खत्म किया जा सकता है।

#WATCH | New York, US: During an interaction at the Consulate, Congress MP Shashi Tharoor says, " In January, 2015, there was an attack on Indian Air Base, and our Prime Minister had just made a visit to Pakistan the previous month...So when this happened, he was so astonished… pic.twitter.com/EhV6Di1Bdc— ANI (@ANI) May 25, 2025