Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Silver Rate Today: कल चांदी की कीमतों में गिरावट, आज अचानक आया तेज उछाल, इतने हो गए रेट

Silver Rate Today: कल चांदी की कीमतों में गिरावट, आज अचानक आया तेज उछाल, इतने हो गए रेट

Edited By Updated: 30 Dec, 2025 02:13 PM

silver price jumps sharply silver rises by more than rs 12000 on mcx

साल 2025 के आखिरी कारोबारी हफ्ते में सोना-चांदी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को भारी गिरावट के बाद मंगलवार को MCX पर चांदी 12 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा उछली, जबकि सोने ने भी मजबूती दिखाई। हालांकि, घरेलू सर्राफा बाजार में...

नेशनल डेस्कः साल 2025 के आखिरी कारोबारी हफ्ते में सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। जहां सोमवार को चांदी की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं मंगलवार को बाज़ार खुलते ही चांदी और सोना दोनों में तेज उछाल देखने को मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर चांदी 12 हजार रुपये प्रति किलो से ज्यादा चढ़ी, जबकि सोने ने भी मजबूती के साथ वापसी की, हालांकि घरेलू सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुएं अब भी दबाव में नजर आईं।

मंगलवार को रॉकेट बनी चांदी

इस साल सोना और चांदी दोनों ने ही निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन खासतौर पर चांदी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव ने सभी को चौंका दिया। सोमवार को शुरुआती कारोबार में MCX पर चांदी का भाव 2,54,174 रुपये प्रति किलो के अपने नए लाइफटाइम हाई पर पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद अचानक तेज बिकवाली देखने को मिली और चांदी की कीमत 21,511 रुपये प्रति किलो तक टूट गई। मंगलवार को चांदी ने फिर से जोरदार वापसी की। MCX पर चांदी अपने पिछले बंद भाव 2,24,429 रुपये प्रति किलो के मुकाबले तेजी के साथ 2,31,100 रुपये पर खुली। कारोबार के दौरान इसमें और तेजी आई और यह 12,478 रुपये उछलकर 2,36,907 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई।

सोने ने भी पकड़ी रफ्तार

और ये भी पढ़े

चांदी की तरह सोने की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। सोमवार को चांदी में आई गिरावट के साथ सोना भी फिसल गया था। MCX पर 5 फरवरी एक्सपायरी वाला 24 कैरेट सोना सोमवार को 1,40,444 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर तक पहुंचने के बाद 2,798 रुपये गिरकर 1,37,646 रुपये पर बंद हुआ था। मंगलवार को MCX पर सोने का भाव 1,275 रुपये की तेजी के साथ 1,36,217 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

घरेलू बाजार में आज भी सस्ता रहा सोना-चांदी

जहां MCX पर सोना-चांदी की कीमतों में मंगलवार को तेजी देखने को मिली, वहीं घरेलू सर्राफा बाजार में दोनों धातुएं सस्ती रहीं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,380 रुपये गिरकर 1,36,781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। मंगलवार को यह और फिसलकर 1,34,362 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, यानी कुल 2,419 रुपये की गिरावट दर्ज की गई। वहीं चांदी का भाव भी घरेलू बाजार में कमजोर रहा। चांदी अपने पिछले बंद भाव 2,35,440 रुपये प्रति किलो से 3,973 रुपये टूटकर मंगलवार को 2,31,467 रुपये प्रति किलो पर खुली।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!