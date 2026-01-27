Main Menu

Swiggy का बड़ा धमाका! अब ChatGPT से कहें ‘भूख लगी है’ और घर आ जाएगा खाना, जानें कैसे?

27 Jan, 2026 06:24 PM

swiggy s game changer order food via chatgpt no need to open the app

Swiggy AI Ordering ChatGPT : स्विगी एक बार फिर से अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ा धमाका लेकर आई है। कंपनी अपने ग्राहकों के लिए एक खास सुविधा लेकर आई है। यानि की अब आप AI चैटबॉट्स जैसे ChatGPT, Gemini और Claude जैसे AI प्लेटफॉर्म के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से स्विगी ऐप खोलने की जरुरत नहीं। इसके अनुसार स्विगी ने अपनी नई 'एजेंटिक एआई' (Agentic AI) पहल का ऐलान किया है। इसमें कंपनी ने Model Context Protocol (MCP) को अपने फूड डिलीवरी, इंस्टामार्ट (Instamart) और डाइनआउट (Dineout) वर्टिकल्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया है।

कैसे काम करेगा यह नया सिस्टम?

स्विगी ने इस सुविधा के लिए एंथ्रोपिक (Anthropic) द्वारा विकसित MCP तकनीक का उपयोग किया है। अब बातचीत स्मार्ट होगी, यानि कि अब आप चैटबॉट से कह सकते हैं, "दो लोगों के लिए थाई करी बनाने की सामग्री ऑर्डर कर दो" या "मेरे लिए आज रात एक वेगन डिनर प्लान करो।" एआई न केवल आपको रेसिपी बताएगा, बल्कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए जरूरी सामान आपके कार्ट में डालकर ऑर्डर भी प्लेस कर देगा।

PunjabKesari

एक ही जगह सब कुछ: ऐप स्विच करने की जरूरत नहीं। आप जिस एआई प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, वहीं से फूड ऑर्डर, ग्रोसरी शॉपिंग और रेस्टोरेंट टेबल बुकिंग (Dineout) कर सकेंगे।

MCP तकनीक क्या है?

Model Context Protocol (MCP) एक ऐसा माध्यम है जो एआई चैटबॉट्स को बाहरी ऐप्स (जैसे स्विगी) के डेटा और सेवाओं से सुरक्षित रूप से जोड़ता है। स्विगी विश्व की पहली क्विक-कॉमर्स कंपनी बन गई है जिसने इस वैश्विक मानक (Standard) को अपनाया है।

यूजर्स को मिलेंगे ये फायदे:

1.      डिलीवरी ट्रैकिंग: आप चैटबॉट से पूछ सकेंगे, मेरा ऑर्डर कहां पहुंचा? और वह आपको लाइव स्टेटस बता देगा।

2.      ब्रांड तुलना: एआई आपके लिए अलग-अलग ब्रांड्स की कीमतों और मात्रा की तुलना करके सबसे सस्ता और अच्छा विकल्प चुन सकता है।

3.      पर्सनलाइज्ड अनुभव: आपकी पसंद और नापसंद के आधार पर एआई आपके लिए बेस्ट डिशेज या रेस्टोरेंट्स के सुझाव देगा।

 

