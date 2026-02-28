Rashmika Mandanna ने शादी में पहना करोड़ों का सोना, दुल्हन लुक की कीमत जान रह जाएंगे हैरान

Edited By Anu Malhotra, Updated: 28 Feb, 2026 09:21 AM

Rashmika-Vijay Wedding: बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सबसे चहेते कपल, रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं। इंटरनेट पर उनकी शादी की तस्वीरों ने आते ही तहलका मचा दिया है। जहाँ आज के दौर में सितारे पेस्टल कलर्स और डायमंड्स की ओर भाग रहे हैं, वहीं इस जोड़ी ने अपनी जड़ों की ओर लौटते हुए शुद्ध पारंपरिक दक्षिण भारतीय अंदाज में शादी रचाकर हर किसी को हैरान कर दिया। प्रधानमंत्री से लेकर फिल्मी जगत की बड़ी हस्तियों तक, हर कोई इस 'गोल्डन कपल' को बधाई दे रहा है।

11 पीस की टेम्पल ज्वेलरी और 10 महीने की मेहनत

रश्मिका का ब्राइडल लुक किसी रानी से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने पूरी तरह से 'Temple Jewelery' को प्राथमिकता दी। उनके श्रृंगार में चोकर, लंबे हार (हारम), झुमके, माथापट्टी, जड़ा बिल्ला, बाजूबंद और कमरबंद समेत कुल 11 बेशकीमती पीस शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि विजय देवरकोंडा ने भी अपनी ज्वेलरी से सबको चौंका दिया। उन्होंने कानों में स्टड्स, कलाई में रिस्ट कफ और पैरों में सोने के कड़े पहनकर एक शाही महाराजा वाला लुक अपनाया। हैदराबाद में इन गहनों को तैयार करने में पूरे 10 महीने का समय लगा।

गहनों का वजन और करोड़ों की कीमत

इस शादी में सबसे ज्यादा चर्चा सोने की मात्रा और उसकी कीमत की हो रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार:

कुल सोना: दोनों के गहनों को मिलाकर लगभग 3 किलो सोने का इस्तेमाल हुआ है।

रश्मिका की ज्वेलरी: उनके गहनों की कीमत 5 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है।

विजय की ज्वेलरी: विजय के शाही गहनों की कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपये के बीच बताई जा रही है।

कुल खर्च: इस कपल ने अपनी शादी के दिन करीब 7 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य का सोना धारण किया था।

क्यों खास है यह 'गोल्ड ओनली' थीम?

आजकल की शादियों में डायमंड और कुंदन का चलन है, लेकिन रश्मिका और विजय ने सिर्फ सोना ही क्यों चुना? इसके पीछे गहरा सांस्कृतिक महत्व है। दक्षिण भारतीय परंपरा में सोने को अत्यंत शुभ और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। रश्मिका का मानना था कि डायमंड की एनर्जी 'ठंडी' होती है, इसलिए उन्होंने अपनी परंपरा का सम्मान करते हुए 'नक्शी' और 'रवा' कारीगरी वाले पारंपरिक सोने के गहने चुने।

सोशल मीडिया पर 'गोल्डन कपल' का ट्रेंड

जैसे ही इस जोड़ी ने इंस्टाग्राम पर अपनी आध्यात्मिक शादी की तस्वीरें साझा कीं, फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। लोग उनके सादगी भरे लेकिन आलीशान लुक की तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि रश्मिका और विजय ने एक बार फिर से शुद्ध सोने की ज्वेलरी का ट्रेंड वापस ला दिया है। बिना किसी पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव के, पूरी तरह देसी अंदाज में हुई इस शादी ने सादगी और रॉयल्टी की एक नई मिसाल पेश की है।