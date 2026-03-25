DM खुदकुशी मामला: दिल्ली विधानसभा ने पंजाब की AAP सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया

Edited By Parveen Kumar,Updated: 25 Mar, 2026 11:47 PM
दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव पंजाब में एक शीर्ष अधिकारी की कथित आत्महत्या और AAP नेताओं द्वारा किए जा रहे कथित 'अत्याचारों' के विरोध में लाया गया था।
नेशनल डेस्क : दिल्ली विधानसभा ने बुधवार को पंजाब में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव पंजाब में एक शीर्ष अधिकारी की कथित आत्महत्या और AAP नेताओं द्वारा किए जा रहे कथित 'अत्याचारों' के विरोध में लाया गया था।
अधिकारी की आत्महत्या का मामला और मंत्री की गिरफ्तारी
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मंजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन के महाप्रबंधक गगनदीप सिंह रंधावा की आत्महत्या का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। सिरसा ने आरोप लगाया कि पंजाब के मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने अधिकारी पर कुछ खास लोगों को टेंडर देने के लिए 'अनुचित दबाव' डाला था। विवाद बढ़ने के बाद भुल्लर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सोमवार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
BJP का तीखा हमला
प्रस्ताव पर बहस के दौरान BJP विधायकों ने आरोप लगाया कि पंजाब में 'डर का माहौल' और अन्याय व्याप्त है। सिरसा ने कहा कि सत्ता की भूख और पैसे के लालच में लोगों की जान ली जा रही है। इसके साथ ही BJP विधायकों ने पंजाब में एक मीडिया हाउस पर हुई छापेमारी की भी निंदा की, जिसे स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने लोकतंत्र पर हमला करार दिया।
जिस समय यह प्रस्ताव मतदान के जरिए पारित किया गया, उस समय AAP के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। वे अपने चार साथी विधायकों के निलंबन के विरोध में सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे थे। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली विधानसभा में इस समय BJP के 48 विधायक और AAP के 22 विधायक हैं।
राज्यपाल की देखरेख में चुनाव कराने की मांग
पंजाब की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए, BJP विधायक तरविंदर सिंह मारवाह ने मांग की कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव राज्यपाल की देखरेख में कराए जाएं। स्पीकर ने यह भी कहा कि पंजाब के एक अधिकारी की आत्महत्या का मुद्दा लोकसभा में भी उठाया गया है।