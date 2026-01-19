Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | क्या फिर होने वाली है नोटबंदी? 500 रुपये के नोट को लेकर बड़ा सच आया सामने

क्या फिर होने वाली है नोटबंदी? 500 रुपये के नोट को लेकर बड़ा सच आया सामने

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 08:12 PM

the news of rs 500 note ban is fake the government has clearly denied it

सोशल मीडिया पर 500 रुपये के नोट बंद होने और नोटबंदी 2.0 को लेकर फैल रही खबरों को सरकार ने खारिज कर दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने इन दावों को फर्जी बताया और स्पष्ट किया कि 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। जनता से अपील की गई...

नेशनल डेस्कः सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इन दिनों 500 रुपये के नोट को लेकर लगातार अफवाहें फैल रही हैं। इन दावों में कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) मिलकर एक बार फिर नोटबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसे “नोटबंदी 2.0” बताया जा रहा है। कुछ पोस्ट्स में यह भी दावा किया गया कि देश में 500 रुपये के नोटों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा और 100 रुपये का नोट सबसे बड़ी करेंसी रह जाएगा। इन खबरों से आम लोगों में चिंता बढ़ गई है और 2016 की नोटबंदी की यादें ताजा हो गई हैं। हालांकि, अब सरकार की ओर से इन दावों पर स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है।

पीआईबी फैक्ट चेक में सामने आई सच्चाई

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक यूनिट ने सोशल मीडिया पर चल रहे इन सभी दावों का खंडन किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार 500 रुपये के नोटों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं बना रही है।

पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए कहा, “सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि भारत सरकार 500 रुपये के नोटों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है।” पीआईबी ने यह भी साफ किया कि केंद्र सरकार या आरबीआई की ओर से इस संबंध में कोई घोषणा नहीं की गई है। फैक्ट चेक यूनिट ने भ्रामक दावों वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट भी साझा किए हैं।

और ये भी पढ़े

जनता से सतर्क रहने की अपील

पीआईबी ने आम जनता से अपील की है कि वे सरकार की नीतियों और वित्तीय फैसलों से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि वित्तीय नीतियों और फैसलों से संबंधित प्रामाणिक जानकारी के लिए सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से बचें और केवल सरकारी घोषणाओं पर ही विश्वास करें।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!