हर साल बढ़ता खतरा! दुनिया में सबसे आम हैं ये 5 कैंसर, जो 6 लोगों में से 1 की बन रहा मौत की वजह

World Cancer Day: आज यानी 4 फरवरी को पूरी दुनिया में 'विश्व कैंसर दिवस' (World Cancer Day) मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का एकमात्र उद्देश्य लोगों को इस जानलेवा बीमारी के प्रति जागरूक करना और समय पर इसके लक्षणों को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कैंसर आज मानवता के लिए सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुका है जो हर साल करोड़ों परिवारों को उजाड़ रहा है।

डराने वाले आंकड़े: हर साल 1 करोड़ मौतें

कैंसर की भयावहता का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। साल 2020 और 2022 में दुनिया भर में लगभग 1-1 करोड़ लोगों की मौत सिर्फ कैंसर की वजह से हुई। आज दुनिया में होने वाली हर 6 मौतों में से 1 मौत का कारण कैंसर है। हैरानी की बात यह है कि हर साल करीब 4 लाख बच्चे भी इस घातक बीमारी की चपेट में आ रहे हैं।

सबसे ज्यादा होने वाले कैंसर और उनके प्रकार

WHO के अनुसार ये 5 कैंसर दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन हैं:

क्यों हो रहा है कैंसर?

विशेषज्ञों का कहना है कि कैंसर अचानक नहीं होता हमारी कुछ आदतें इसे न्योता देती हैं। करीब 30% मौतें इन वजहों से होती हैं:

नशा: तंबाकू और शराब का अत्यधिक सेवन।

खराब लाइफस्टाइल: मोटापा, एक्सरसाइज की कमी और जंक फूड।

प्रदूषण: जहरीली हवा और रसायनों के संपर्क में आना।

संक्रमण: HPV (सर्वाइकल कैंसर के लिए) और हेपेटाइटिस बी/सी (लिवर कैंसर के लिए)।

राहत की बात: 50% तक कैंसर से बचाव मुमकिन

डॉक्टरों का मानना है कि यदि लोग अपनी जीवनशैली में सुधार करें तो 30 से 50 प्रतिशत कैंसर को होने से रोका जा सकता है। अगर पहली या दूसरी स्टेज में ही कैंसर का पता चल जाए तो सही इलाज से मरीज की जान बचाई जा सकती है। 40 की उम्र के बाद बॉडी चेकअप कराते रहें।