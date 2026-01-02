Cyber Scam Alert: 2026 के ये हाई-टेक स्कैम मिनटों में खाली कर सकते हैं आपका अकाउंट, बचने के लिए अपनाएं ये तरीके

साल 2026 में डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग और AI-बेस्ड सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के तरीके भी पहले से कहीं ज्यादा शातिर हो गए हैं। अब स्कैम सिर्फ फर्जी कॉल या SMS तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया, AI से बने वीडियो, नकली ऐप्स और...

नेशनल डेस्क: साल 2026 में डिजिटल लेन-देन, ऑनलाइन शॉपिंग और AI-बेस्ड सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के तरीके भी पहले से कहीं ज्यादा शातिर हो गए हैं। अब स्कैम सिर्फ फर्जी कॉल या SMS तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सोशल मीडिया, AI से बने वीडियो, नकली ऐप्स और सरकारी वेबसाइट जैसी दिखने वाली फर्जी साइट्स के जरिए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में थोड़ी सी लापरवाही आपकी पूरी सेविंग्स पर भारी पड़ सकती है।



AI वॉइस और डीपफेक स्कैम

2026 का सबसे खतरनाक साइबर फ्रॉड AI तकनीक की मदद से ठग किसी परिचित, रिश्तेदार या बॉस की आवाज और चेहरा हूबहू कॉपी कर लेते हैं। वीडियो कॉल या फोन पर इमरजेंसी का बहाना बनाकर तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा जाता है। भावनाओं में आकर कई लोग बिना पुष्टि किए रकम भेज देते हैं। सावधानी: किसी भी इमरजेंसी कॉल की दूसरे माध्यम से पुष्टि जरूर करें।



QR कोड और डिजिटल पेमेंट स्कैम

डिजिटल भुगतान के बढ़ते चलन के साथ QR कोड स्कैम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर नकली QR कोड चिपकाए जाते हैं, जिन्हें स्कैन करते ही बैंक डिटेल्स चोरी हो सकती हैं या खाते से पैसे कट जाते हैं।

सावधानी: पेमेंट से पहले रिसीवर का नाम और डिटेल्स ध्यान से जांचें।



सरकारी योजना और सब्सिडी फ्रॉड

नई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के नाम पर फर्जी कॉल, मैसेज और वेबसाइट्स लोगों को ठगने का जरिया बन रही हैं। रजिस्ट्रेशन फीस या KYC अपडेट के नाम पर निजी जानकारी मांगी जाती है। सावधानी: केवल आधिकारिक वेबसाइट जैसे India.gov.in पर ही भरोसा करें।



नौकरी और वर्क-फ्रॉम-होम स्कैम

WhatsApp और सोशल मीडिया पर पार्ट-टाइम या वर्क-फ्रॉम-होम के आकर्षक ऑफर तेजी से फैल रहे हैं। शुरुआत में छोटे टास्क के बदले पैसे देकर भरोसा जीता जाता है, फिर फीस या निवेश के नाम पर ठगी कर ली जाती है।



क्रिप्टो और फर्जी निवेश स्कीम

गारंटीड रिटर्न, पैसा डबल या AI ट्रेडिंग बॉट जैसे ऑफर आज भी लोगों को फंसाने का आसान तरीका हैं। सोशल मीडिया ऐड्स और WhatsApp ग्रुप्स के जरिए फर्जी स्कीम प्रमोट की जाती हैं।

सावधानी: ज्यादा मुनाफे का लालच अक्सर नुकसान का कारण बनता है।



फर्जी सरकारी मैसेज और KYC स्कैम

PAN, Aadhaar, बैंक KYC या सब्सिडी से जुड़े फर्जी मैसेज और ईमेल के जरिए अकाउंट बंद होने की धमकी दी जाती है। लिंक पर क्लिक करते ही OTP और निजी जानकारी चोरी हो जाती है।

सावधानी: बैंक या सरकार कभी भी OTP और पासवर्ड नहीं मांगती।



ऑनलाइन शॉपिंग और डिलीवरी फ्रॉड

सस्ते ऑफर दिखाकर नकली वेबसाइट्स पर पेमेंट करवा लिया जाता है, लेकिन न तो सामान मिलता है और न ही रिफंड। कई बार डिलीवरी के नाम पर APK फाइल भेजी जाती है, जिससे फोन हैक हो सकता है।

सावधानी: अनजान वेबसाइट और APK फाइल से दूर रहें।



सोशल मीडिया इम्पर्सोनेशन स्कैम

Instagram, Facebook और X पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर खुद को सेलेब्रिटी, इंफ्लुएंसर या कंपनी का प्रतिनिधि बताया जाता है। गिवअवे या लॉटरी के नाम पर लिंक भेजकर बैंक डिटेल्स मांगी जाती हैं।

सावधानी: अनवेरिफाइड अकाउंट्स से सतर्क रहें।



कैसे रहें सुरक्षित?