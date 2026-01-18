Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए: नितिन गडकरी

जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए: नितिन गडकरी

Edited By Updated: 18 Jan, 2026 07:35 PM

time to hand over responsibility to next generation says nitin gadkari

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में कहा कि जब व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे तो वरिष्ठ पीढ़ी को जिम्मेदारी अगली पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने नेतृत्व में पीढ़ीगत बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। ‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो’ के जरिए विदर्भ को...

नेशनल डेस्क : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को अगली पीढ़ी को जिम्मेदारियां सौंपने की वकालत करते हुए कहा कि जब चीजें सुचारू रूप से चलने लगें तो पुरानी पीढ़ी को पीछे हट जाना चाहिए। नागपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गडकरी, विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव के बारे में बात कर रहे थे जिसकी परिकल्पना उन्होंने की थी। विदर्भ-खासदार औद्योगिक महोत्सव का आयोजन एसोसिएशन फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (एआईडी) के अध्यक्ष आशीष काले द्वारा किया गया था। गडकरी ने कहा कि काले ने युवा पीढ़ी को 'एडवांटेज विदर्भ' पहल में शामिल किया है।

PunjabKesari

उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना ​​है कि धीरे-धीरे पीढ़ी में भी बदलाव आना चाहिए।'' गडकरी ने कहा, ‘‘आशीष के पिता मेरे मित्र हैं। अब हमें धीरे-धीरे सेवानिवृत्त होना चाहिए और जिम्मेदारी नयी पीढ़ी को सौंप देनी चाहिए और जब यह व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगे, तब हमें भी सेवानिवृत्त होकर कोई और काम करना चाहिए।'' एआईडी के मुख्य मार्गदर्शक गडकरी ने बताया कि नागपुर में छह से आठ फरवरी तक आयोजित हो रहे ‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो' का यह तीसरा वर्ष है। गडकरी ने कहा कि विदर्भ क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे उद्यमी हैं। उन्होंने कहा कि तीन दिवसीय इस आयोजन का उद्देश्य विदर्भ को भारत के औद्योगिक मानचित्र पर एक मजबूत और उभरते विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

केंद्रीय मंत्री ने किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए औद्योगिक क्षेत्र, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों तथा सेवा क्षेत्र के महत्व पर भी जोर दिया। ‘एडवांटेज विदर्भ एक्सपो' में कपड़ा, प्लास्टिक, खनिज, कोयला, विमानन, लॉजिस्टिक्स, आईटी, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, रियल एस्टेट, नवीकरणीय ऊर्जा और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के उद्योगों की भागीदारी होगी। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!