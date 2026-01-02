सावधान! लिवर खराब होने से 3 से 6 महीने पहले शरीर देता है ये 5 शुरुआती लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Main Menu

सावधान! लिवर खराब होने से 3 से 6 महीने पहले शरीर देता है ये 5 शुरुआती लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

हमारा लिवर शरीर का वह 'इंजन' है जो न केवल भोजन पचाता है, बल्कि खून से जहरीले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालकर हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लिवर पूरी तरह खराब होने से 3 से 6 महीने पहले ही शरीर को कुछ खास इशारे देने लगता है।...

नेशनल डेस्क: हमारा लिवर शरीर का वह 'इंजन' है जो न केवल भोजन पचाता है, बल्कि खून से जहरीले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालकर हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लिवर पूरी तरह खराब होने से 3 से 6 महीने पहले ही शरीर को कुछ खास इशारे देने लगता है। यदि इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो लिवर को गंभीर डैमेज से बचाया जा सकता है।

लिवर की बीमारी के 5 शुरुआती लक्षण

  1. आंखों का बदलता रंग: पीलिया (Jaundice) होने पर आंखें अचानक पीली होती हैं, लेकिन लिवर डैमेज की शुरुआत में आंखों के सफेद हिस्से में हल्का पीलापन धीरे-धीरे बढ़ना शुरू होता है। यह इशारा है कि लिवर में 'बिलीरुबिन' की मात्रा बढ़ रही है।

  2. पेट के ऊपरी हिस्से में खिंचाव: यदि आपके पेट के दाहिनी ओर (ऊपरी हिस्से में) लगातार हल्का दर्द या भारीपन बना रहता है और आम दवाओं से आराम नहीं मिल रहा, तो यह लिवर में सूजन का संकेत हो सकता है।

  3. पेट का असामान्य उभार: अक्सर लोग बढ़ते पेट को केवल 'मोटापा' समझ लेते हैं, लेकिन यदि पेट का दाहिना हिस्सा ज्यादा फूला हुआ दिखे या पेट में तरल पदार्थ (Ascites) भरने जैसा महसूस हो, तो तुरंत जांच कराएं।

  4. कंधे का रहस्यमयी दर्द: कई बार लोग इसे 'सर्वाइकल' या मांसपेशियों का दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन लिवर की समस्या होने पर दाहिने कंधे के सामने वाले हिस्से में अक्सर दर्द की शिकायत रहती है।

  5. पाचन का बार-बार बिगड़ना: हर समय एसिडिटी, जी मिचलाना, उल्टी जैसा मन होना या बिना वजह दस्त लगना यह बताते हैं कि लिवर भोजन से फैट को पचाने में असमर्थ हो रहा है।

जब समस्या बढ़ जाए, तो शरीर पर क्या बीतती है?

यदि शुरुआत में ध्यान न दिया जाए, तो लिवर की स्थिति बिगड़ने पर ये परेशानियां सामने आती हैं:

  • अत्यधिक थकान: बिना कुछ किए भी शरीर में ऊर्जा की कमी और हर समय कमजोरी महसूस होना।

  • याददाश्त पर असर: लिवर खराब होने पर खून में टॉक्सिंस बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर दिमाग और याददाश्त पर पड़ता है।

  • त्वचा पर नील पड़ना: शरीर में विटामिन-K और प्रोटीन की कमी के कारण छोटी सी चोट पर भी शरीर नीला पड़ने लगता है।

  • मल-मूत्र का रंग बदलना: पेशाब का रंग गहरा पीला और मल के रंग में बदलाव लिवर की गंभीर बीमारी के लक्षण हैं।

लिवर को सुरक्षित रखने के आसान तरीके

  • खूब पानी पिएं: पानी लिवर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है।

  • शराब से दूरी: लिवर का सबसे बड़ा दुश्मन अल्कोहल है, इसे तुरंत छोड़ना ही बेहतर है।

  • संतुलित आहार: ज्यादा तला-भुना और मसालेदार भोजन लिवर पर 'फैट' जमा करता है, जिससे फैटी लिवर की समस्या होती है।

  • नियमित चेकअप: 40 की उम्र के बाद साल में कम से कम एक बार LFT (Liver Function Test) जरूर कराएं।

