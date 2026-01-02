सावधान! लिवर खराब होने से 3 से 6 महीने पहले शरीर देता है ये 5 शुरुआती लक्षण, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 02 Jan, 2026 05:27 PM

नेशनल डेस्क: हमारा लिवर शरीर का वह 'इंजन' है जो न केवल भोजन पचाता है, बल्कि खून से जहरीले तत्वों (Toxins) को बाहर निकालकर हमें ऊर्जावान बनाए रखता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लिवर पूरी तरह खराब होने से 3 से 6 महीने पहले ही शरीर को कुछ खास इशारे देने लगता है। यदि इन संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, तो लिवर को गंभीर डैमेज से बचाया जा सकता है।

लिवर की बीमारी के 5 शुरुआती लक्षण

जब समस्या बढ़ जाए, तो शरीर पर क्या बीतती है?

यदि शुरुआत में ध्यान न दिया जाए, तो लिवर की स्थिति बिगड़ने पर ये परेशानियां सामने आती हैं:

अत्यधिक थकान: बिना कुछ किए भी शरीर में ऊर्जा की कमी और हर समय कमजोरी महसूस होना।

याददाश्त पर असर: लिवर खराब होने पर खून में टॉक्सिंस बढ़ जाते हैं, जिसका सीधा असर दिमाग और याददाश्त पर पड़ता है।

त्वचा पर नील पड़ना: शरीर में विटामिन-K और प्रोटीन की कमी के कारण छोटी सी चोट पर भी शरीर नीला पड़ने लगता है।

मल-मूत्र का रंग बदलना: पेशाब का रंग गहरा पीला और मल के रंग में बदलाव लिवर की गंभीर बीमारी के लक्षण हैं।

लिवर को सुरक्षित रखने के आसान तरीके