Circular Journey Ticket: 8 शहरों की यात्रा सिर्फ एक टिकट में? रेलवे का ये नियम जानकर दंग रह जाएंगे आप!

देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से सफर करते हैं, लेकिन आज भी रेलवे की कई सुविधाएं ऐसी है जिनके बारे में ज्यादातर यात्रियों को जानकारी नहीं होती है. इन्हीं सुविधाओं में से एक सर्कुलर जर्नी टिकट है. यह टिकट खासतौर पर घूमने-फिरने और तीर्थ यात्रा पर जाने के वाले यात्रियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. हालांकि, जानकारी के अभाव में बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि एक ही टिकट पर आप कई शहरों की यात्राएं कैसे कर सकते हैं.

सर्कुलर जर्नी टिकट क्या है?

सर्कुलर जर्नी टिकट वह टिकट है, जिसकी शुरुआत और समाप्ति एक ही स्टेशन से होती है। इस टिकट के माध्यम से यात्री एक तय रूट पर कई शहरों और स्टेशनों से होकर यात्रा कर सकता है और अंत में उसी स्टेशन पर लौट आता है। खास बात यह है कि एक ही टिकट से आप अधिकतम 8 अलग-अलग स्टेशनों तक की यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा, यात्री अलग-अलग ट्रेनों में सफर करने की सुविधा भी पा सकता है। यही वजह है कि यह टिकट उन लोगों के लिए सबसे फायदेमंद है जो लंबी यात्रा या टूर प्लान कर रहे हैं।

वैधता और किफायती किराया

सर्कुलर जर्नी टिकट की वैधता 56 दिन तक होती है। इसका मतलब है कि यात्री अपनी यात्रा को अपनी सुविधा अनुसार आराम से पूरा कर सकता है, बिना बार-बार नया टिकट बुक करवाए। इसके अलावा, इस टिकट पर टेलिस्कोपिक किराया लागू होता है। इसका सरल अर्थ यह है कि जितने ज्यादा स्टेशनों को यात्रा में शामिल किया जाएगा, प्रति स्टेशन किराया उतना ही कम होगा। इसलिए यह टिकट सामान्य प्वाइंट-टू-प्वाइंट टिकट के मुकाबले बहुत किफायती साबित होता है।

कौन कर सकता है इसका इस्तेमाल?

सर्कुलर जर्नी टिकट सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह स्लीपर क्लास हो या फर्स्ट क्लास। यह टिकट व्यक्तिगत यात्रियों के साथ-साथ ग्रुप यात्रियों के लिए भी जारी किया जा सकता है। रेलवे नियमों के अनुसार, अगर यात्रा की दूरी कम से कम 1000 किलोमीटर होती है, तो वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट भी मिलती है।

कैसे बुक करें सर्कुलर जर्नी टिकट?

सर्कुलर जर्नी टिकट सीधे काउंटर से नहीं मिलता। इसके लिए पहले आपको अपनी यात्रा का रूट प्लान रेलवे अधिकारियों को देना होता है। रूट फाइनल होने के बाद टिकट की कीमत तय की जाती है और संबंधित स्टेशन से टिकट प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद अलग-अलग चरणों के लिए सीट आरक्षित करवाई जाती है।

सर्कुलर जर्नी टिकट उन यात्रियों के लिए वरदान साबित हो सकता है जो लंबी यात्रा पर निकलते हैं या कई शहरों को किफायती तरीके से घूमना चाहते हैं। यह टिकट न केवल समय बचाता है, बल्कि यात्रा को ज्यादा आरामदायक और सस्ती भी बनाता है।