राम मंदिर की शोभा बढ़ाएंगे 24 कैरेट के सोने के दो भव्य झूले, कीमत 12 करोड़ रुपये

नेशनल डेस्क: अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम के शिशु रूप के लिए बेहद खास तोहफा आया है। मंदिर को दो सुंदर और बेशकीमती सोने के झूले दान में मिले हैं, जिनका कुल वजन 11 किलो है और कीमत लगभग 12 करोड़ रुपये बताई जा रही है। ये झूले 24 कैरेट के हैं और खास श्रावण मास के दौरान भगवान राम के शिशु रूप राम लला के लिए पूजा-अर्चना में इस्तेमाल किए जाएंगे। इस अनूठे उपहार ने मंदिर की भव्यता और पवित्रता को और बढ़ा दिया है।

अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर को मिले ये झूले चेन्नई के अनुभवी और पारंपरिक कारीगरों ने बनाए हैं, जिनकी कला की विरासत दो सौ साल पुरानी है। ये झूले केवल सोने के बने हुए नहीं हैं, बल्कि इनमें शंख, चक्र, कमल की पंखुड़ियां और सुंदर पुष्प नक्काशी जैसे वैष्णव धर्म से जुड़े पारंपरिक डिजाइन भी हैं। झूले की फ्रेम को जंजीरों जैसे मंडप के स्तंभों से सजाया गया है, जो इसे और भी शानदार बनाते हैं। राम लला के आराम के लिए झूले की सीट लाल मखमल से बनी है, जो सोने के ब्रोकेड से सजी है।



