बांग्लादेश में धर्म के नाम पर दरिंदगी: हिंदू श्रमिक की हत्या पर अमेरिका तक फैला आक्रोश, US सांसद बोले- नफरत के खिलाफ खड़ा हो विश्व

New York: भारतीय-अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने बांग्लादेश के एक कपड़ा कारखाने में काम करने वाले हिंदू श्रमिक की हत्या की निंदा की है और वैश्विक समुदाय से ऐसे ‘‘घृणित, नफरत एवं कट्टरता से प्रेरित कृत्यों'' के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले के बालुका में भीड़ ने कथित ईशनिंदा को लेकर दिपू चंद्र दास (27) की इस महीने की शुरुआत में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और उसके शव को आग लगा दी गई। हत्या के संबंध में अब तक करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। खन्ना ने सोशल मीडिया मंच पर शनिवार को एक पोस्ट साझा कर दास की हत्या को ‘‘भयानक'' घटना बताया।

डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य एवं सांसद खन्ना ने कहा, ‘‘मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उसके मित्रों और परिवार के साथ हैं। हमें नफरत और कट्टरता से प्रेरित इन घृणित कृत्यों की पुरजोर निंदा करनी चाहिए और इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।'' पिछले सप्ताह संयुक्त राष्ट्र ने भी बांग्लादेश में हालिया हिंसा पर चिंता जताई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने एक नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा था, ‘‘बांग्लादेश में जो हिंसा हमने देखी है, उसे लेकर हम बहुत चिंतित हैं।'' उन्होंने देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों, विशेषकर हाल में भीड़ द्वारा हिंदुओं की हत्याओं पर महासचिव की प्रतिक्रिया से जुड़े प्रश्न का उत्तर देते हुए यह कहा।