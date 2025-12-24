Main Menu

बांग्लादेश में लोकतंत्र पर ताला ! हसीना की अवामी लीग पार्टी पर पूर्ण बैन, अमेरिका सख्त नाराज़

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 01:17 PM

us lawmakers question party ban urge inclusive election in bangladesh

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार द्वारा अवामी लीग पर पूर्ण प्रतिबंध ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। अमेरिकी सांसदों ने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताते हुए चेताया कि निष्पक्ष चुनाव के बिना यह कदम बांग्लादेश को तानाशाही की ओर धकेल सकता है।

New York: अगले वर्ष की शुरुआत में बांग्लादेश में प्रस्तावित चुनावों से पहले अवामी लीग की गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर अमेरिकी सांसदों के एक समूह ने चिंता जताई है। सांसदों ने कहा कि बांग्लादेश के लोगों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के जरिए सरकार चुनने का अवसर मिलना चाहिए। प्रतिनिधि सभा की विदेश मामलों की समिति के रैंकिंग सदस्य ग्रेगरी मीक्स, दक्षिण एवं मध्य एशिया उपसमिति के अध्यक्ष बिल हुइजेंगा, दक्षिण एवं मध्य एशिया उपसमिति की रैंकिंग सदस्य सिडनी कैमलेगर-डोव और सांसद जूली जॉनसन ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को मंगलवार को पत्र भेजा जिसमें फरवरी में होने वाले चुनावों से पहले एक राजनीतिक दल पर पूर्ण प्रतिबंध को लेकर चिंता जताई गई।

 

पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में सांसद टॉम सुओज्जी भी शामिल हैं। सांसदों ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि अंतरिम सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए परिस्थितियां तैयार करे ताकि बांग्लादेश के लोगों की आवाज मतपेटी के माध्यम से शांतिपूर्ण रूप से व्यक्त हो सके और ऐसे सुधार किए जा सकें जो सरकारी संस्थानों की निष्पक्षता और विश्वसनीयता में भरोसा बहाल करें। उन्होंने आशा जताई कि यूनुस सरकार या निर्वाचित उत्तराधिकारी राजनीतिक दल की गतिविधियां निलंबित करने के फैसले पर पुनर्विचार करेगा। बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की सभी गतिविधियों पर रातों-रात संशोधित आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है।  

