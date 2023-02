‘हम सभी को मिलकर देश बचाना है', केजरीवाल से मुलाकात करने के बाद बोले तेजस्वी यादव

नेशनल डेस्क: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की और उनके बीच राजनीति तथा अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर ‘‘विस्तृत चर्चा'' हुई। बिहार के उपमुख्यमंत्री यादव ने कहा कि केजरीवाल के साथ बैठक के दौरान उन्होंने ‘‘वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की।''

Had the pleasure to receive Sh @yadavtejashwi ji at my residence today. It was a very fruitful meeting. Discussed a wide range of issues affecting the country. https://t.co/twkYhkRvW7 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) February 14, 2023