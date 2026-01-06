इस देश की सेना का हिस्सा बनेंगे लालू प्रसाद यादव के नाती, मां रोहिणी आचार्य ने शेयर किया पोस्ट

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य भारत की नहीं, बल्कि सिंगापुर की सेना में बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे हैं। यह जानकारी उनकी मां रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर साझा की। उन्होंने बेटे के फैसले पर गर्व जताया और भावुक संदेश...

नेशनल डेस्क : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव के नाती आदित्य को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर चर्चा में है। आदित्य भारत की नहीं, बल्कि एक अन्य देश की सेना में प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उनकी मां रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के जरिए दी।

रोहिणी आचार्य ने बताया कि आदित्य ने 18 साल की उम्र में प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब वह दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रवाना हो गया है। उन्होंने अपने पोस्ट में बेटे की एक तस्वीर भी साझा की, हालांकि उन्होंने कमेंट सेक्शन बंद रखा, जिससे लोगों की प्रतिक्रियाएं सीधे दिखाई नहीं दे सकीं।

अपने पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने भावुक संदेश लिखते हुए कहा कि उन्हें बेटे पर गर्व है, जो कम उम्र में अनुशासन और सेवा जैसे कठिन रास्ते को चुन रहा है। उन्होंने आदित्य को साहसी, बहादुर और अनुशासित बताते हुए कहा कि जीवन की कठिन चुनौतियां ही व्यक्ति को मजबूत बनाती हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि पूरे परिवार का समर्थन और प्यार हमेशा आदित्य के साथ रहेगा।

पोस्ट सामने आने के बाद यह सवाल भी उठने लगा कि आदित्य किस देश की सेना में जा रहे हैं। दरअसल, रोहिणी आचार्य लंबे समय से सिंगापुर में रह रही हैं। सिंगापुर के कानून के अनुसार, वहां के नागरिकों और स्थायी निवासियों को 18 वर्ष की आयु के बाद नेशनल सर्विस के तहत सैन्य प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होता है। इसी नियम के तहत आदित्य सिंगापुर आर्म्ड फोर्सेज की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग में शामिल हुए हैं। यह ट्रेनिंग लगभग दो साल की होती है और इसे काफी कठिन माना जाता है।

कमेंट सेक्शन बंद होने के बावजूद रोहिणी आचार्य का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गया और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। कई लोग इसे अनुशासन और जिम्मेदारी की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे राजनीतिक परिवार से जुड़ा मामला मानकर देख रहे हैं। कुल मिलाकर, लालू यादव के नाती के सिंगापुर की सेना में प्रशिक्षण लेने की खबर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही है।



