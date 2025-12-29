हेलमेट पहना है और फिर भी कट गया ₹2000 का चालान तो पक्का की होगी ये गलती, जानें इस नियम के बारे में...

Main Menu

Edited By Updated: 29 Dec, 2025 12:50 PM

wearing a helmet while riding is not enough you have to strap it or pay the fine

अक्सर लोग बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट सिर्फ पुलिस से बचने के लिए पहन लेते हैं और उसकी पट्टी (Strap) नहीं बांधते। ट्रैफिक नियमों के अनुसार, सिर्फ हेलमेट पहनना पर्याप्त नहीं है, इसे सही तरीके से सिर पर कसकर पहनना अनिवार्य है। यदि पट्टी खुली हुई...

नेशनल डेस्क : अक्सर देखा जाता है कि लोग बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट सिर्फ पुलिस की नजर से बचने के लिए पहन लेते हैं। कई बार हेलमेट बस सिर पर रखा होता है, लेकिन उसकी पट्टी (Strap) बंद नहीं होती। अगर आप भी ऐसा करते हैं और समझते हैं कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कर रहे हैं, तो सावधान रहें। यह लापरवाही आपकी सुरक्षा के साथ-साथ आपकी जेब पर भी भारी पड़ सकती है। दरअसल, ट्रैफिक नियमों के अनुसार, केवल हेलमेट पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है, इसे सही तरीके से और पट्टी बांधकर पहनना अनिवार्य है।

क्या कहता है कानून?

मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) के नियमों के अनुसार, सिर्फ हेलमेट पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है। हेलमेट को सही तरीके से, सिर पर कसकर और पट्टी बंद करके पहनना अनिवार्य है।

  • यदि हेलमेट पहना है लेकिन उसकी पट्टी खुली है या लॉक नहीं है, तो इसे हेलमेट न पहनने के बराबर माना जाएगा।
  • चेकिंग के दौरान पुलिस को अगर आपका हेलमेट खुला या ढीला मिले, तो धारा 194D के तहत 1000 से 2000 रुपये तक का चालान कट सकता है।

इसका मतलब सिर्फ चालान का डर ही नहीं है, बल्कि यह नियम आपकी जान बचाने के लिए भी बनाया गया है।

सुरक्षा का महत्व

कल्पना कीजिए, अगर आप हेलमेट बिना पट्टी के पहनकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तेज़ झटके में हेलमेट सिर से उतर सकता है, जिससे सिर पर गंभीर चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में हेलमेट पहनने का कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हेलमेट का सही इस्तेमाल आपकी सुरक्षा के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसे पहनना।

हेलमेट पहनते समय ध्यान रखने योग्य बातें

1. ISI मार्क वाला हेलमेट चुनें:

सड़क किनारे सस्ते और कामचलाऊ हेलमेट सिर्फ चालान से बचा सकते हैं, लेकिन असली सुरक्षा नहीं देते।

2. पट्टी (Strap) की सही जांच करें:

हेलमेट पहनते ही पट्टी को कसकर बंद करें। जब तक “क्लिक” की आवाज न आए और हेलमेट सिर पर सही से फिट न हो, गाड़ी चालू न करें।

3. सुरक्षा प्राथमिकता बनाएं:

याद रखें, चालान की रकम भले ही भर दी जाए, लेकिन जान की कीमत कोई नहीं चुका सकता। हेलमेट पहनना केवल पुलिस से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद की और परिवार की सुरक्षा के लिए करना चाहिए।

