Heavy Rainfall Alert: इस राज्य में अगले 48 घंटों में बारिश और आंधी का अलर्ट, ओले गिरने और बिजली कड़कने की भी आशंका

weather takes a u turn in up rain and thunderstorm alert in the next 48 hours

Heavy Rainfall Alert : उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड के बीच अब कुदरत का एक और रंग देखने को मिलने वाला है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की है।

अगले 3 दिनों का वेदर रिपोर्ट (21-23 जनवरी)

कोहरे का यलो अलर्ट और यातायात पर असर

प्रदेश के कई जिले वर्तमान में घने कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। विजिबिलिटी (दृश्यता) महज 50 मीटर तक रह गई है जिसका सीधा असर परिवहन पर पड़ा है। कोहरे के कारण 20 से ज्यादा ट्रेनें 8 से 10 घंटे की देरी से चल रही हैं। लखनऊ, अलीगढ़, जौनपुर, बाराबंकी, हाथरस, आगरा, मेरठ और लखीमपुर खीरी में अगले 48 घंटों तक घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

तापमान का हाल: ठिठुर रहा है उत्तर प्रदेश

पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ा दी है। हाल ही में बुलंदशहर राज्य का सबसे ठंडा इलाका रहा जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 21°C और न्यूनतम तापमान 5°C के आसपास बना रहेगा। इससे पहले अलीगढ़ और लखीमपुर खीरी जैसे इलाकों में ओले गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है।

