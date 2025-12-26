Breast Cancer Awareness: ब्रेस्ट कैंसर से बचना चाहती हैं तो आज ही कम कर दें ये चीज खाना, नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी

Edited By Mehak, Updated: 26 Dec, 2025 04:02 PM

ICMR की स्टडी में पता चला है कि जिन महिलाओं की डाइट में नॉनवेज और तली-भुनी चीजें ज्यादा होती हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। खासकर अगर शरीर में फैट ज्यादा हो या परिवार में पहले किसी को यह बीमारी रही हो। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि नॉनवेज...

नेशनल डेस्क : अगर आप नॉनवेज खाना पसंद करती हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में ICMR (Indian Council of Medical Research) की एक स्टडी में यह सामने आया है कि जिन महिलाओं की डाइट में नॉनवेज की मात्रा ज्यादा होती है, उनमें ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

कौन सी आदतें बढ़ाती हैं जोखिम

स्टडी में यह भी पाया गया कि केवल नॉनवेज ही नहीं, बल्कि तली-भुनी चीजें खाने वाली महिलाएं और जिनके शरीर में फैट सेल्स ज्यादा हैं, उनका खतरा और भी बढ़ जाता है। एक्सपर्ट का कहना है कि नॉनवेज अकेले समस्या नहीं है। यदि शरीर में हार्मोन असंतुलित हों या परिवार में किसी को पहले ब्रेस्ट कैंसर रहा हो, तो जोखिम और भी ज्यादा बढ़ जाता है।

ज्यादा खतरनाक आदतें

बार-बार अधपका मांस या ज्यादा तली-भुनी चीजें खाना।

बाहर के फास्ट फूड का अधिक सेवन।

शरीर में मोटापा और सक्रिय जीवनशैली की कमी।

क्या करें सुरक्षित रहने के लिए?

नॉनवेज का सेवन पूरी तरह बंद न करें, बल्कि सीमित मात्रा में और अच्छी तरह पका कर खाएं। बाहर की तली-भुनी चीजों और फास्ट फूड से दूरी बनाएं। रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज या सुबह टहलना जरूरी है। संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाएं। बिना डॉक्टर की सलाह कोई दवाई न लें। शरीर में किसी भी तरह की गांठ या बदलाव दिखाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।

कैंसर कैसे होता है?

कैंसर तब होता है जब शरीर की कुछ कोशिकाएं अनियंत्रित तरीके से तेजी से बढ़ने लगती हैं और ट्यूमर बना देती हैं। यह ट्यूमर आसपास की कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है और शरीर में फैलने लगता है। अधिकतर मामलों में अनियमित लाइफस्टाइल, असंतुलित आहार और ज्यादा तली-भुनी चीजें इसके लिए जिम्मेदार होती हैं।