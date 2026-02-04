एक ही पल में मालामाल हुआ ये फेमस यूट्यूबर... 71 लाख रुपये नकद और करीब 21 तोला सोना किया गया भेंट

Main Menu

Edited By Updated: 04 Feb, 2026 01:58 PM

youtuber arun panwar instagram rs 71 lakh cash 21 tola gold

नेशनल डेस्क: लोकप्रिय ऑटोमोबाइल कंटेंट क्रिएटर-यूट्यूबर अरुण पंवार इन दिनों अपनी शादी की वजह से सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में हैं। इंस्टाग्राम पर साझा किए गए उनके विवाह कार्यक्रमों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, लेकिन एक खास वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है।

शादी के उपहारों पर बढ़ा विवाद
गुरुग्राम के चर्चित यूट्यूबर अरुण पंवार के सगाई समारोह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भारी-भरकम राशि और जेवरात मिलने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति घोषणा कर रहा है कि लड़के को उपहार स्वरूप 71 लाख रुपये नकद और करीब 21 तोला सोना भेंट किया गया है। इसमें दूल्हे के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी सोने की चेन, अंगूठियां और ब्रेसलेट जैसे कीमती सामान शामिल हैं। हालांकि, समारोह के दौरान इन चीजों को 'दहेज' के बजाय 'दान' का नाम दिया गया।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया और ट्रोलिंग
जैसे ही यह वीडियो सार्वजनिक हुआ, इंटरनेट यूजर्स ने अरुण पंवार को निशाने पर ले लिया। कई लोगों का कहना है कि भारी मात्रा में नकदी और सोना लेना सीधे तौर पर दहेज प्रथा को बढ़ावा देना है, भले ही उसे 'दान' का नाम दिया जाए। आलोचकों का तर्क है कि दहेज निषेध कानून के तहत इस तरह का लेन-देन अपराध की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि शिक्षित होने के बावजूद समाज को गलत संदेश क्यों दिया जा रहा है।

पत्नी की शिक्षा पर भी उठे सवाल
विवाद की आंच अरुण की पत्नी तक भी पहुंच गई है, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। यूजर्स का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद भी एक शिक्षित महिला इस तरह की प्रथाओं का समर्थन कैसे कर सकती है। जहां बड़ी संख्या में लोग यूट्यूबर को ट्रोल कर रहे हैं और कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, वहीं उनके कुछ प्रशंसकों का मानना है कि यह स्वेच्छा से दिया गया उपहार है और इसे विवाद का रूप देना गलत है। कुछ यूजर्स ने व्यंग्य करते हुए लिखा कि "दूल्हा बिक गया है।"

कौन हैं अरुण पंवार?
अरुण पंवार सोशल मीडिया की दुनिया का एक बड़ा नाम हैं, जो कारों के रिव्यू के लिए जाने जाते हैं। बीसीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 2019 में अपना डिजिटल सफर शुरू किया था। आज यूट्यूब पर उनके 24 लाख से ज्यादा और इंस्टाग्राम पर करीब 10 लाख फॉलोअर्स हैं। अपनी मेहनत से उन्होंने लग्जरी लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों का कलेक्शन बनाया है। उनकी शादी डॉ. तिथि से हुई है, जिन्होंने Mbbs की डिग्री हासिल की है।

