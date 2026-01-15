Main Menu

Punjab School Timing Change: घनी धुंध और ठंड के चलते बदला स्कूलों का समय, जानें नई टाइमिंग

Edited By Updated: 15 Jan, 2026 01:49 PM

punjab school timing

पंजाब में पड़ रही घनी धुंध और कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है।

लुधियाना (विक्की): पंजाब में पड़ रही घनी धुंध और कड़ाके की ठंड को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इस संबंध में पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं।

PunjabKesari

डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन (सेकेंडरी), पंजाब की ओर से जारी ताजा आदेशों के अनुसार राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट एडिड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों का समय बदला गया है। जारी हुआ नया समय 16 जनवरी से 21 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेशों के मुताबिक प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। वहीं मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3:20 बजे तक संचालित किए जाएंगे। ठंड और धुंध के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

