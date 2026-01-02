सरकारी फैसले ने मचाई हलचल! ITC और Godfrey के शेयरों से उड़ गए 60,000 करोड़

नए साल के पहले ही दिन शेयर बाजार में तंबाकू और सिगरेट सेक्टर ने निवेशकों की नींद उड़ा दी। वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद ITC और Godfrey Phillips India...

बिजनेस डेस्कः नए साल के पहले ही दिन शेयर बाजार में तंबाकू और सिगरेट सेक्टर ने निवेशकों की नींद उड़ा दी। वित्त मंत्रालय ने 1 फरवरी 2026 से सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी में बड़ी बढ़ोतरी का नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके बाद ITC और Godfrey Phillips India जैसे प्रमुख शेयरों में तीखी गिरावट देखी गई। कुछ ही घंटों में सेक्टर का करीब 60,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप साफ हो गया।

नई एक्साइज ड्यूटी का असर

नए नियमों के तहत सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी के अनुसार 1000 स्टिक पर 2,050 रुपए से लेकर 8,500 रुपए तक एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा, जो मौजूदा 40% GST के ऊपर है। जैसे ही यह खबर बाजार में आई, निवेशकों ने तुरंत बिक्री करना शुरू कर दिया।

ITC और Godfrey Phillips पर सबसे ज्यादा दबाव

सिगरेट बाजार में करीब 75% हिस्सेदारी रखने वाली ITC के शेयर में करीब 9.7% की गिरावट आई, जो मार्च 2020 के बाद की सबसे बड़ी एकदिनी गिरावट है। वहीं Godfrey Phillips India का शेयर 17% से ज्यादा टूट गया। इसके अलावा VST Industries और NTC Industries में भी कमजोरी देखी गई।

वॉल्यूम पर संकट की आशंका

ब्रोकरेज हाउसों का अनुमान है कि तंबाकू और सिगरेट की बिक्री पर दबाव बढ़ सकता है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल रिसर्च के मुताबिक, इतनी तेज टैक्स बढ़ोतरी के बाद बिक्री वॉल्यूम में 3% से 9% तक की गिरावट संभव है। Jefferies का अनुमान है कि ITC को टैक्स का बोझ ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कम से कम 15% तक कीमतें बढ़ानी पड़ सकती हैं।

ITC की मजबूती पर भरोसा

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि ITC जैसी बड़ी कंपनी के पास मजबूत ब्रांड, बेहतर मार्जिन और डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल है, जिससे यह झटका धीरे-धीरे संभाल सकती है। वहीं छोटे खिलाड़ियों पर इसका असर ज्यादा गंभीर हो सकता है।

