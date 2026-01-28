मारुति सुजुकी का तीसरी तिमाही में मुनाफा 4% बढ़कर 3,879 करोड़ रुपए

मारुति सुजुकी इंडिया का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपए हो गया। वाहन विनिर्माता कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में मुनाफा 3,727 करोड़ रुपए रहा था।

नई दिल्लीः मारुति सुजुकी इंडिया का चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ चार प्रतिशत बढ़कर 3,879 करोड़ रुपए हो गया। वाहन विनिर्माता कंपनी का गत वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी (अक्टूबर-दिसंबर) तिमाही में मुनाफा 3,727 करोड़ रुपए रहा था।

मारुति सुजुकी इंडिया ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि नई श्रम संहिता के कारण 594 करोड़ रुपए के एकमुश्त प्रावधान से लाभ प्रभावित हुआ। वित्त वर्ष 2025-26 की समीक्षाधीन तिमाही में कंपनी की परिचालन आय बढ़कर 49,904 करोड़ रुपए हो गई जो गत वित्त वर्ष की इसी अवधि में 38,764 करोड़ रुपए थी।