Aaj Ka Good Luck (3rd january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Today's good luck January 3, 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 3 जनवरी 2026 को चंद्रमा की स्थिति मन, भाग्य और कर्म को प्रभावित कर रही है। आज का दिन कुछ राशियों के लिए अवसरों से भरा है, वहीं कुछ को छोटे ज्योतिषीय उपाय (गुडलक उपाय) अपनाने से विशेष लाभ मिल सकता है। नीचे सभी 12 राशियों का आज का गुडलक और भाग्य बढ़ाने के सरल उपाय दिए जा रहे हैं, जो हर आयु वर्ग के लिए उपयोगी हैं।



आज का विशेष महाउपाय (सभी राशियों के लिए)

आज पौष पूर्णिमा के प्रभाव में अन्न, जल या फल का दान करें। इससे ग्रह दोष शांत होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है।



मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: आज साहस और आत्मविश्वास आपके पक्ष में है। कामकाज में नई शुरुआत शुभ रहेगी।

गुडलक उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” जपें।



वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: धन और पारिवारिक मामलों में संतुलन बनाकर चलना होगा। धैर्य ही सफलता दिलाएगा।

गुडलक उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और जरूरतमंद को भोजन कराएं।



मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: संवाद और नेटवर्किंग से लाभ होगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं।

गुडलक उपाय: हरे रंग के वस्त्र पहनें और “ॐ बुं बुधाय नमः” का 108 बार जप करें।



कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: भावनात्मक रूप से थोड़ा सतर्क रहना होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: शिवलिंग पर दूध या जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” जपें।



सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व के योग हैं। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य दें।



कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: काम में व्यस्तता रहेगी लेकिन योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो लाभ होगा।

गुडलक उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं और “ॐ गण गणपतये नमः” जप करें।



तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: रिश्तों और साझेदारी में सफलता मिलेगी। कला और क्रिएटिव काम शुभ रहेंगे।

गुडलक उपाय: माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करें।



वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: गोपनीय मामलों में सावधानी रखें। मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा।

गुडलक उपाय: हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और हनुमान चालीसा पढ़ें।



धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: भाग्य का साथ मिलेगा। यात्रा और शिक्षा से जुड़े मामलों में सफलता के योग हैं।

गुडलक उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और विष्णु मंत्र का जप करें।



मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: जिम्मेदारियां बढ़ेंगी लेकिन आप उन्हें निभाने में सफल रहेंगे।

गुडलक उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं और गरीब को दान दें।



कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नवीन विचार और तकनीकी क्षेत्र से लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

गुडलक उपाय: नीले रंग का वस्त्र धारण करें और शनिदेव का स्मरण करें।



मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आज आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी। प्रेम और रचनात्मकता में सफलता मिलेगी।

गुडलक उपाय: भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें और पीले फल दान करें। शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

