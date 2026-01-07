Main Menu

    आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (8th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 07 Jan, 2026 03:18 PM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck 8 January 2026: हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक दिन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिसका प्रभाव हमारे भाग्य, कर्म और अवसरों पर पड़ता है। 8 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के लिए विशेष...

Aaj Ka Good Luck 8 January 2026: हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक दिन ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिसका प्रभाव हमारे भाग्य, कर्म और अवसरों पर पड़ता है। 8 जनवरी 2026, गुरुवार का दिन गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से कई राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आया है। आज के दिन यदि राशि अनुसार गुडलक उपाय किए जाएं, तो सफलता, धन और सकारात्मकता में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक और उसे पाने के उपाय।

8 जनवरी 2026 का दिन श्रद्धा, संयम और सही उपाय के साथ बिताया जाए तो भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। याद रखें उपाय तभी फल देते हैं जब कर्म और आस्था साथ हों।

मेष राशि – गुडलक मंत्र: आत्मविश्वास
आज का गुडलक: कार्यक्षेत्र में सफलता
उपाय: सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ सूर्याय नमः” का जप करें।
आज साहसिक निर्णय लाभ देंगे।

वृषभ राशि – गुडलक मंत्र: स्थिरता
आज का गुडलक: धन लाभ और पारिवारिक सुख
उपाय: श्री गणेश को दूर्वा अर्पित करें।
भोजन से पहले गाय को रोटी खिलाएं।

मिथुन राशि – गुडलक मंत्र: वाणी
आज का गुडलक: बातचीत से लाभ
उपाय: तुलसी को जल दें और “ॐ नमः शिवाय” जप करें।
आज शब्दों से काम बनेंगे।

कर्क राशि – गुडलक मंत्र: भावनात्मक संतुलन
आज का गुडलक: मानसिक शांति
उपाय: चंद्र देव को दूध अर्पित करें।
सफेद वस्तु का दान करें।

सिंह राशि – गुडलक मंत्र: नेतृत्व
आज का गुडलक: मान-सम्मान
उपाय: गुड़ और गेहूं का दान करें।
बड़ों का आशीर्वाद लें।

कन्या राशि – गुडलक मंत्र: विवेक
आज का गुडलक: नौकरी और शिक्षा
उपाय: हरी मूंग का दान करें।
गणेश जी को मोदक अर्पित करें।

तुला राशि – गुडलक मंत्र: संतुलन
आज का गुडलक: प्रेम और रिश्ते
उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।
आज मीठा बोलें, लाभ मिलेगा।

वृश्चिक राशि – गुडलक मंत्र: धैर्य
आज का गुडलक: रुके काम पूरे होंगे
उपाय: हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें।
गुस्से से बचें।

धनु राशि – गुडलक मंत्र: भाग्य
आज का गुडलक: गुरु कृपा
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें।
पीले वस्त्र धारण करें।

मकर राशि – गुडलक मंत्र: कर्म
आज का गुडलक: करियर में प्रगति
उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं।
जरूरतमंद को दान करें।

कुंभ राशि – गुडलक मंत्र: नवाचार
आज का गुडलक: नए अवसर
उपाय: नीले वस्त्र का दान करें।
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।

मीन राशि – गुडलक मंत्र: आध्यात्म
आज का गुडलक: मानसिक संतोष
उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।
आज ध्यान और प्रार्थना लाभ देगी।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

