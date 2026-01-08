Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (9th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (9th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 09 Jan, 2026 07:42 AM

aaj ka good luck

Today's Good Luck Horoscope January 9, 2026: 9 जनवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति के अनुसार चंद्रमा, गुरु और सूर्य का प्रभाव मानव जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए भाग्योदय लेकर आ रहा है, वहीं कुछ को...

Today's Good Luck Horoscope January 9, 2026: 9 जनवरी 2026 को ग्रहों की स्थिति के अनुसार चंद्रमा, गुरु और सूर्य का प्रभाव मानव जीवन पर विशेष रूप से दिखाई देगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज का दिन कुछ राशियों के लिए भाग्योदय लेकर आ रहा है, वहीं कुछ को छोटे उपाय अपनाकर अपना गुडलक मजबूत करना चाहिए। आइए जानते हैं आज का गुड लक राशिफल, साथ ही यह भी कि भाग्य बढ़ाने के लिए क्या करें। आज के दिन सूर्योदय के बाद स्नान, ईश्वर का स्मरण और दान-पुण्य करने से सभी राशियों का भाग्य मजबूत होगा।

मेष राशि (Aries)
आज का गुडलक: करियर और आत्मविश्वास
क्या करें: हनुमान जी को गुड़-चना अर्पित करें
आज साहस बढ़ेगा और रुके काम पूरे होंगे। लाल रंग शुभ रहेगा।

वृष राशि (Taurus)
आज का गुडलक: धन और स्थिरता
क्या करें: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई चढ़ाएं
आर्थिक मामलों में राहत मिलेगी। सफेद वस्तुओं का दान शुभ रहेगा।

मिथुन राशि (Gemini)
आज का गुडलक: संवाद और नेटवर्किंग
क्या करें: तुलसी को जल अर्पित करें
आज बातचीत से बड़ा फायदा हो सकता है। हरा रंग शुभ है।

कर्क राशि (Cancer)
आज का गुडलक: पारिवारिक सुख
क्या करें: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं
मानसिक शांति मिलेगी। भावनात्मक फैसले सोच-समझ कर लें।

सिंह राशि (Leo)
आज का गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व
क्या करें: सूर्य को जल अर्पित करें
सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। सुनहरा रंग शुभ रहेगा।

कन्या राशि (Virgo)
आज का गुडलक: बुद्धि और निर्णय क्षमता
क्या करें: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं
काम में एकाग्रता बढ़ेगी। हरा रंग भाग्यशाली है।

तुला राशि (Libra)
आज का गुडलक: प्रेम और संतुलन
क्या करें: श्रीकृष्ण का स्मरण करें
रिश्तों में मधुरता आएगी। गुलाबी रंग शुभ रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
आज का गुडलक: साहस और रहस्यमय शक्ति
क्या करें: मंदिर में लाल फूल दान करें
आत्मविश्वास बढ़ेगा। गुप्त शत्रु कमजोर होंगे।

धनु राशि (Sagittarius)
आज का गुडलक: भाग्य और शिक्षा
क्या करें: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” जपें
विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है। पीला रंग लाभ देगा।

मकर राशि (Capricorn)
आज का गुडलक: कर्म और अनुशासन
क्या करें: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं
मेहनत का फल मिलेगा। नीला रंग शुभ रहेगा।

कुंभ राशि (Aquarius)
आज का गुडलक: नए विचार और लाभ
क्या करें: जरूरतमंद को कंबल या वस्त्र दान करें
नए अवसर मिल सकते हैं। बैंगनी रंग शुभ है।

मीन राशि (Pisces)
आज का गुडलक: आध्यात्मिक उन्नति
क्या करें: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें
मन शांत रहेगा। पीला और सफेद रंग शुभ हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!