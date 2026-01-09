Aaj Ka Good Luck (10th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Today Good Luck 10 January 2026: हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज 10 जनवरी 2026 को चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों के आपसी संबंध सभी 12 राशियों के भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। आज का दिन कुछ राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आया है, वहीं कुछ को सही उपाय...

Today Good Luck 10 January 2026: हिंदू वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज 10 जनवरी 2026 को चंद्रमा की स्थिति और ग्रहों के आपसी संबंध सभी 12 राशियों के भाग्य को प्रभावित कर रहे हैं। आज का दिन कुछ राशियों के लिए विशेष सौभाग्य लेकर आया है, वहीं कुछ को सही उपाय करने से गुडलक को मजबूत करने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं आज आपकी राशि का गुडलक और वह वैदिक उपाय, जो भाग्य के द्वार खोल सकते हैं।



वैदिक ज्योतिष सलाह: आज दान, मंत्र जाप और सकारात्मक सोच से हर राशि अपना गुडलक कई गुना बढ़ा सकती है। याद रखें, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो धर्म और कर्म के मार्ग पर चलते हैं।



मेष राशि (Aries)

आज का गुडलक: आज साहस और आत्मविश्वास आपका भाग्य मजबूत करेगा।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल



वृषभ राशि (Taurus)

आज का गुडलक: धन और सुख के योग बन रहे हैं।

उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: सफेद



मिथुन राशि (Gemini)

आज का गुडलक: आज भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखें।

उपाय: तुलसी के पौधे को जल दें और ॐ बुधाय नमः जप करें।

शुभ रंग: हरा



कर्क राशि (Cancer)

आज का गुडलक: मानसिक शांति और सौभाग्य दोनों मिलेंगे।

उपाय: चंद्र देव को दूध से अर्घ्य दें।

शुभ रंग: सफेद



सिंह राशि (Leo)

आज का गुडलक: आज आपका दिन बेहद शुभ है। मान-सम्मान बढ़ेगा।

उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

शुभ रंग: केसरिया



कन्या राशि (Virgo)

आज का गुडलक: थोड़ी सावधानी से बड़ा लाभ संभव है।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

शुभ रंग: हरा



तुला राशि (Libra)

आज का गुडलक: रिश्तों और धन दोनों में भाग्य साथ देगा।

उपाय: शुक्र देव के लिए सुगंधित इत्र का दान करें।

शुभ रंग: गुलाबी



वृश्चिक राशि (Scorpio)

आज का गुडलक: धैर्य रखने से सौभाग्य बढ़ेगा।

उपाय: शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर अर्पित करें।

शुभ रंग: लाल



धनु राशि (Sagittarius)

आज का गुडलक: भाग्य प्रबल रहेगा, नए अवसर मिलेंगे।

उपाय: गुरु मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जप करें।

शुभ रंग: पीला



मकर राशि (Capricorn)

आज का गुडलक: मेहनत का फल मिलेगा।

उपाय: शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाएं।

शुभ रंग: नीला



कुंभ राशि (Aquarius)

आज का गुडलक: नई शुरुआत के लिए दिन शुभ है।

उपाय: गरीब को काले कपड़े का दान करें।

शुभ रंग: बैंगनी



मीन राशि (Pisces)

आज का गुडलक: आज भाग्य आपके पक्ष में है।

उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

शुभ रंग: पीला