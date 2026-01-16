Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Dharm
    3. | Aaj Ka Good Luck (17th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Aaj Ka Good Luck (17th january 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 16 Jan, 2026 02:30 PM

aaj ka good luck

Aaj ka good luck, 17 January 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की चाल 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग प्रकार का शुभ प्रभाव डाल रही है। आज का दिन भाग्य को मजबूत करने के लिए उपाय (Upay) करने का विशेष महत्व है। सही उपाय...

Aaj ka good luck, 17 January 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार 17 जनवरी 2026 को ग्रह-नक्षत्रों की चाल 12 राशियों के जीवन में अलग-अलग प्रकार का शुभ प्रभाव डाल रही है। आज का दिन भाग्य को मजबूत करने के लिए उपाय (Upay) करने का विशेष महत्व है। सही उपाय अपनाने से रुके हुए काम बन सकते हैं और नकारात्मकता दूर हो सकती है।

आज का विशेष वैदिक उपाय (Special Upay)
आज जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करना अत्यंत शुभ रहेगा। इससे ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा शांत होती है और भाग्य में वृद्धि होती है।

Today Good Luck Horoscope as per Vedic Astrology ज्योतिषाचार्य की सलाह
आज छोटे-छोटे उपाय अपनाकर आप अपने भाग्य को जाग्रत कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया उपाय कभी निष्फल नहीं जाता।

आइए जानते हैं 12 राशियों का आज का गुडलक और शुभ उपाय —
मेष राशि
गुडलक: आज आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में सकारात्मक संकेत मिलेंगे।
उपाय: सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

वृषभ राशि
गुडलक: आर्थिक मामलों में स्थिरता आएगी। परिवार से सहयोग मिलेगा।
उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें।

मिथुन राशि
गुडलक: संचार और नेटवर्किंग से लाभ होगा। नए अवसर मिल सकते हैं।
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं।

कर्क राशि
गुडलक: मानसिक शांति मिलेगी, पारिवारिक मामलों में सुधार होगा।
उपाय: चंद्रमा को दूध मिश्रित जल अर्पित करें।

सिंह राशि
गुडलक: मान-सम्मान और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या राशि
गुडलक: नौकरी और शिक्षा में सफलता के योग हैं।
उपाय: हरे वस्त्र पहनें और तुलसी को जल दें।

तुला राशि
गुडलक: प्रेम और रिश्तों में संतुलन बना रहेगा।
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी के नाम घी का दीपक जलाएं।

वृश्चिक राशि
गुडलक: रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं।
उपाय: हनुमान जी को लाल चोला या सिंदूर अर्पित करें।

धनु राशि
गुडलक: भाग्य प्रबल रहेगा, यात्रा से लाभ होगा।
उपाय: गुरु बृहस्पति के मंत्र “ॐ बृं बृहस्पतये नमः” का जाप करें।

मकर राशि
गुडलक: करियर में स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ेगी।
उपाय: शनिवार को काले तिल का दान करें।

कुंभ राशि
गुडलक: नए विचार और योजनाएं सफल होंगी।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।

मीन राशि
गुडलक: आध्यात्मिक लाभ और मानसिक संतुलन मिलेगा।
उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!