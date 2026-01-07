आज का पंचांग- 7 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 07 Jan, 2026 07:03 AM

Aaj Ka Panchang: 7 जनवरी 2026, बुधवार माघ कृष्ण तिथि पंचमी (7 जनवरी दिन-रात तथा 8 को प्रात: 6.34 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 24, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 17 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 17, सूर्योदय: प्रात: 7.32 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.37 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: मघा (पूर्व दोपहर 11.57 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी,योग: आयुष्मान (सायं 6.34 तक) तथा तदोपरांत योग सौभाग्य, चंद्रमा: सिंह राशि पर (पूरा दिन-रात), पूर्व दोपहर 11.57 तक जन्मे बच्चे को मघा नक्षत्र की पूजा लगेगी। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌सिंह में

मंगल धनु में

बुध धनु में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में