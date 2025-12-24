आज का पंचांग- 24 दिसंबर, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 24 Dec, 2025 08:02 AM
Aaj ka Panchang: 24 दिसम्बर 2025, बुधवार पौष शुक्ल तिथि चतुर्थी (दोपहर 1.12 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
Aaj ka Panchang: 24 दिसम्बर 2025, बुधवार पौष शुक्ल तिथि चतुर्थी (दोपहर 1.12 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी
विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 10, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 3 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 3, सूर्योदय: प्रात: 7.28 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.27 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: धनिष्ठा (पूरा दिन-रात), योग: हर्षण (सायं 4.02 तक) तथा तदोपरांत योग वज्र, चंद्रमा: मकर राशि पर (सायं 7.47 तक) तथा तदोपरांत कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक शुरू होगी (सायं 7.47 पर), भद्रा रहेगी (दोपहर 1.12 तक)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर बारह से डेढ़ बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य धनु में
चन्द्रमा मकर में
मंगल धनु में
बुध वृश्चिक में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ