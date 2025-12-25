आज का पंचांग- 25 दिसंबर, 2025

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 25 Dec, 2025 06:55 AM
Aaj Ka Panchang: 25 दिसम्बर 2025, वीरवार पौष शुक्ल तिथि पंचमी (दोपहर 1.43 तक) तथा तदोपरांत तिथि षष्ठी विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 4 (पौष), हिजरी
विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 11, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 4 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 4, सूर्योदय: प्रात: 7.28 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.27 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: धनिष्ठा (प्रात: 8.19 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र शतभिषा), योग: वज्र (बाद दोपहर 3.14 तक) तथा तदोपरांत योग सिद्धि, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल: दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: तुलसी पूजन महोत्सव, क्रिसमिस (क्रिश्चियन) एवं अटल बिहारी वाजपेयी जन्म दिवस, श्री सी. राजगोपालाचारी एवं ज्ञानी जैल सिंह पुण्यतिथि।
सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-
सूर्य धनु में
चन्द्रमा कुंभ में
मंगल धनु में
बुध वृश्चिक में
गुरु मिथुन में
शुक्र धनु में
शनि मीन में
राहू कुंभ में
केतु सिंह में
