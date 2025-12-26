आज का पंचांग- 26 दिसंबर, 2025

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 26 Dec, 2025 07:26 AM

Aaj Ka Panchang: 26 दिसम्बर 2025, शुक्रवार पौष शुक्ल तिथि षष्ठी (दोपहर 1.44 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (पौष), हिजरी साल

विक्रमी सम्वत् : 2082, पौष प्रविष्टे 12, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 5 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 5, सूर्योदय: प्रात: 7.29 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.28 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: शतभिषा (प्रात: 9.01 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: सिद्धि (दोपहर 2.01 तक) तथा तदोपरांत योग व्यतिपात, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (26-27 मध्य रात 3.11 तक) तथा तदोपरांत मीन राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: शहीद ऊधम सिंह जन्म दिवस।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य धनु में

चन्द्रमा ‌‌‌ कुंभ में

मंगल धनु में

बुध वृश्चिक में

गुरु मिथुन में

शुक्र धनु में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में

