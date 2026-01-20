आज का पंचांग- 20 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 20 Jan, 2026 07:46 AM

Aaj Ka Panchang: 20 जनवरी 2026, मंगलवार माघ शुक्ल तिथि द्वितीया (20-21 मध्य रात 2.43 तक) तथा तदोपरांत तिथि तृतीया

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 7, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 30 (पौष), हिजरी साल 1447, महीना रज्जब, तारीख 30, सूर्योदय: प्रात: 7.30 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.48 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: श्रवण (दोपहर 1.07 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र धनिष्ठा, योग: सिद्धि (रात 8.01 तक) तथा तदोपरांत योग व्यतिपात, चंद्रमा: मकर राशि पर (20-21 मध्य रात 1.36 तक) तथा तदोपरांत कुंभ राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक प्रारंभ होगी (20-21 मध्य रात 1.36 पर)। दिशा शूल: उत्तर एवं वायव्य दिशा के लिए, राहूकाल:बाद दोपहर तीन से साढ़े चार बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: चन्द्र दर्शन और बाबा श्री लाल दयाल जयन्ती (ध्यानपुर)।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मकर में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में