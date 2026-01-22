आज का पंचांग- 22 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 22 Jan, 2026 09:41 AM

Aaj Ka Panchang: 22 जनवरी 2026, गुरुवार माघ शुक्ल तिथि चतुर्थी (22-23 मध्य रात 2.29 तक) तथा तदोपरांत तिथि पंचमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 9, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 2 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 2, सूर्योदय: प्रात: 7.29 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.49 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: शतभिषा (बाद दोपहर 2.27 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, योग: वरियान (सायं 5.38 तक) तथा तदोपरांत योग परिध, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (पूरा दिन-रात), पंचक लगी रहेगी (पूरा दिन-रात), भद्रा रहेगी (बाद दोपहर 2.26 से लेकर 22-23 मध्य रात 2.29 तक)। दिशा शूल: दक्षिण एवं आग्नेय दिशा के लिए, राहूकाल:दोपहर डेढ़ से तीन बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: वरद चतुर्थी, तिल चतुर्थी, कुंद चतुर्थी, श्री सिद्धि विनायक चतुर्थी व्रत।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा कुंभ में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में