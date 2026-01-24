आज का पंचांग- 24 जनवरी, 2026

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 24 Jan, 2026 07:33 AM

Aaj Ka Panchang: 24 जनवरी 2026, शनिवार माघ शुक्ल तिथि षष्ठी (24-25 मध्य रात 12.40 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी

Aaj Ka Panchang: 24 जनवरी 2026, शनिवार माघ शुक्ल तिथि षष्ठी (24-25 मध्य रात 12.40 तक) तथा तदोपरांत तिथि सप्तमी

विक्रमी सम्वत् : 2082, माघ प्रविष्टे 10, राष्ट्रीय शक सम्वत्: 1947, दिनांक: 3 (माघ), हिजरी साल 1447, महीना शब्बान, तारीख 3, सूर्योदय: प्रात: 7.29 बजे, सूर्यास्त: सायं 5.50 बजे (जालंधर टाइम), नक्षत्र: पूर्वा भाद्रपद (बाद दोपहर 2.33 तक) तथा तदोपरांत नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद, योग: परिध (बाद दोपहर 3.59 तक) तथा तदोपरांत योग शिव, चंद्रमा: कुंभ राशि पर (प्रात: 8.34 तक) तथा तदोपरांत मीन राशि पर प्रवेश करेगा, पंचक रहेगी (पूरा दिन-रात)। दिशा शूल: पश्चिम एवं नैर्ऋत्य दिशा के लिए, राहूकाल: प्रात: साढ़े दस से दोपहर बारह बजे तक। पर्व, दिवस तथा त्यौहार: स्कंदी षष्ठी बसंत पंचमी, श्री पंचमी, सरस्वती-लक्ष्मी पूजन।

सूर्योदय समय ग्रहों की स्थिति :-

सूर्य मकर में

चन्द्रमा मीन में

मंगल मकर में

बुध मकर में

गुरु मिथुन में

शुक्र मकर में

शनि मीन में

राहू कुंभ में

केतु सिंह में