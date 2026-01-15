Ank Jyotish : जानिए, किन तारीखों में जन्म लेने वाली लड़कियां होती हैं बेहद नखरीली और मिजाज में सख्त

Main Menu

अंक ज्योतिष में हर अंक का अपना एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां स्वभाव से काफी जिद्दी और थोड़े नखरीले मिजाज की होती हैं।

Ank Jyotish : अंक ज्योतिष में हर अंक का अपना एक स्वामी ग्रह होता है, जो उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुछ खास तारीखों में जन्मी लड़कियां स्वभाव से काफी जिद्दी और थोड़े नखरीले मिजाज की होती हैं। ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद करती हैं और अगर एक बार किसी बात पर अड़ जाएं, तो इन्हें मनाना अच्छे-अच्छों के पसीने छुड़ा देता है। तो आइए जानते हैं किन मूलांक की लड़कियां इस श्रेणी में आती हैं। 

मूलांक 1 
किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का स्वामी सूर्य है। सूर्य के प्रभाव के कारण इन लड़कियों में गजब का आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता होती है। लेकिन यही आत्मविश्वास कभी-कभी अहंकार या जिद्द में बदल जाता है। इन्हें किसी के नीचे दबकर रहना पसंद नहीं होता। ये अपनी पसंद को लेकर बहुत स्पष्ट होती हैं और अगर इनके मन का न हो, तो ये तुरंत नाराज हो जाती हैं। इन्हें मनाना एक बड़ी चुनौती होती है क्योंकि ये अपनी गलती जल्दी स्वीकार नहीं करतीं।

मूलांक 3
किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का स्वामी बृहस्पति है। इस अंक की लड़कियां बहुत बुद्धिमान और स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं। ये अनुशासन पसंद करती हैं और चाहती हैं कि हर काम इनके हिसाब से हो। ज्ञान और बुद्धिमानी के कारण इनके नखरे थोड़े रॉयल होते हैं। अगर कोई इनकी बातों को नजरअंदाज करे, तो ये काफी जिद्दी रुख अपना लेती हैं। इनकी नाराजगी लंबी चल सकती है।

मूलांक 9 
किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख में जन्म लेने वाले लोगों का स्वामी मंगल है। मंगल उत्साह और ऊर्जा का प्रतीक है, जो इन्हें थोड़ा गर्म मिजाज बनाता है। ये लड़कियां स्वभाव से निडर और साहसी होती हैं। इनका गुस्सा नाक पर रहता है। यदि इन्हें कोई बात चुभ जाए, तो ये उसे आसानी से भूलती नहीं हैं। इनकी जिद्द के आगे अक्सर दूसरों को झुकना ही पड़ता है। इन्हें मनाने के लिए बहुत धैर्य और प्यार की जरूरत होती है।

